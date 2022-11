Kolorowe podziękowania od najmłodszych cieszą serca policjantów Data publikacji 07.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Działalność profilaktyczna Policji to jeden z głównych filarów jej funkcjonowania. Naszym zadaniem jest wskazywanie młodym ludziom jakie zachowania są złe, nieakceptowalne społecznie i prawnie, oczywiście zawsze dostosowując formę przekazu do wieku dzieci. Idąc tym tokiem myślenia, dbamy więc, aby nasze skorupki (młode pokolenie) nie nasiąkało negatywnymi wzorcami zachowań. To co daje nam policjantom nadzieję, ale jest również bardzo miłym gestem, to podziękowania od najmłodszych. Bardzo często, po zakończonych spotkaniach otrzymujemy niezwykle i unikatowe prace plastyczne, które pokazują jak widzą nas dzieci. Nie trzeba chyba dużo słów, aby opisać jak czuje się funkcjonariusz, który w oczach małego szkraba jest super bohaterem.

Bardzo ważnym obszarem działalności Policji jest profilaktyka. Na ten temat napisaliśmy już kilkaset artykułów, za każdym razem podkreślając rolę spotkań mundurowych z najmłodszymi. Dlaczego jest to aż tak istotne? Po pierwsze, cytując staropolskie przysłowie: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” ma w naszej pracy niebywałe znaczenie. Jako ciekawostkę napiszę, że zagłębiając się ostatnio w temat związków frazeologicznych, z lekkim zaskoczeniem przeczytałam artkuł Narodowego Centrum Kultury, w którym napisano „Całe przysłowie oznacza, że wady i nałogi nabyte w młodości, nie dają się później wykorzenić.” Czy w takim razie, do tej pory w swoich artykułach używałam go niepoprawnie? Po przemyśleniu tematu, stwierdzam, że nie. My policjanci, mamy przede wszystkim wskazywać młodym ludziom jakie zachowania są złe, nieakceptowalne społecznie i prawnie. Naszym zadaniem jest określanie konsekwencji takich działań. Idąc tym tokiem myślenia, dbamy więc, aby nasze skorupki (młode pokolenie) nie nasiąkało negatywnymi wzorcami zachowań. Należy przyznać, że nie jest to zadanie łatwe, ale przynoszące ogrom satysfakcji. Skuteczność profilaktyki jest też bardzo trudno zmierzyć, ponieważ dziś rzucamy ziarenka na bardzo chłonny grunt, ale plony będą widoczne za kilka, a nawet kilkanaście lat. To, co daje nam policjantom nadzieję, ale jest również bardzo miłym gestem to podziękowania od najmłodszych. Bardzo często, po zakończonych spotkaniach otrzymujemy niezwykle i unikatowe prace plastyczne, które pokazują jak widzą nas dzieci. Nie trzeba chyba dużo słów, aby opisać jak czuje się funkcjonariusz, który w oczach małego szkraba jest super bohaterem. Na co dzień staramy się być profesjonalni i trzymać emocje na wodzy, ale to właśnie w takich chwilach, nawet największym mocarzom zakręci się łezka w oku. Dziś chcielibyśmy podzielić się z Państwem zaledwie fragmentem prac plastycznych, które otrzymujemy od dzieci – każda z nich to dla nas skarb, który ma swoje szczególne miejsce nie tylko w naszych sercach, ale i w specjalnie przygotowanej galerii.

sierżant sztabowy Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie