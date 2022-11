Policjanci odnaleźli zaginionych grzybiarzy Data publikacji 07.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania trojga grzybiarzy, którzy stracili orientację w terenie. 84-letniego mężczyzny oraz jego dwóch córek, w lesie pod Grabowcem, szukali policjanci z Hajnówki, Szczecina i Gdańska. Już po 30 minutach od zgłoszenia mundurowi odnaleźli mężczyznę, a po kolejnych 10 minutach 56 i 61-latkę. Hajnowianie cali i zdrowi trafili do domu.

Wczoraj po południu, dyżurny hajnowskiej komendy dostał zgłoszenie o zaginięciu w lesie trojga mieszkańców Hajnówki. Zgłaszająca poinformowała, że wybrała się wraz z siostrą i 84-letnim ojcem na grzyby do lasu pod Grabowcem w gminie Dubicze Cerkiewne. W pewnym momencie członkowie rodziny się rozdzielili. 61 i 56-latka straciły z oczu swojego ojca, a następnie próbując go odnaleźć również zbłądziły w lesie. Kobiety były w stałym kontakcie telefonicznym z ojcem, jednak to nie pomagało ani w odnalezieniu seniora, ani drogi powrotnej do samochodu. W to miejsce od razu pojechali policjanci z hajnowskiej patrolówki oraz mundurowi ze szczecińskiego, oraz gdańskiego oddziału prewencji. Rozpoczęli oni poszukiwania trojga hajnowian. 85-latek szedł w kierunku sygnałów dźwiękowych, a następnie również świetlnych, które policjanci włączyli w radiowozie. Już po niecałych 30 minutach od zgłoszenia szczecińscy policjanci odnaleźli seniora w lesie pomiędzy Grabowcem a Sakami. Po kolejnych 10 minutach hajnowscy policjanci odnaleźli 56 i 61-latkę. W trakcie akcji poszukiwawczej policjanci byli w stałym kontakcie telefonicznym ze zgłaszającą oraz jej siostrą. Po chwili do kobiet dołączył również ich ojciec. Hajnowianie byli wychłodzeni i zmęczeni, ale nie potrzebowali pomocy medycznej. Następnie cali i zdrowi wrócili do domu.

Policjanci apelują o rozwagę i rozsądek w trakcie pobytu w lesie.

Wybierając się na grzyby należy pamiętać o kilku zasadach:

Przed wyjściem należy poinformować bliskich o wyprawie do lasu oraz wskazać im okolicę, w której będziemy przebywać.

Określić kiedy zamierzamy wrócić.

Do lasu najlepiej wybierać się w kilka osób, w przypadku, gdy jedna z nich się zgubi w lesie należy o tym fakcie powiadomić najbliższą jednostkę Policji, by rozpocząć akcję poszukiwawczą jak najszybciej.

Należy zabrać ze sobą do lasu telefon komórkowy z naładowaną baterią.

Kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia, tak aby bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy.

Nie wybierajmy się do lasu po zmierzchu oraz podczas złej pogody.