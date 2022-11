Wyjątkowe podziękowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie Powrót Generuj PDF Drukuj „Na Pana ręce składam podziękowania za służbę policjantów 1 XI 2022 roku przy cmentarzu w Dankowicach. Ich obecność pomogła mieszkańcom i przyjezdnym w porządku i spokoju poruszać się w okolicy nekropolii. Sprzyjało to zadumie i modlitwie za zmarłych, których groby były odwiedzane” tymi słowami ks. Waldemar Masłowski podziękował za zaangażowanie z jakim funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie pełnili służbę w Dniu Wszystkich Świętych.

Kilka dni temu do Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie wpłynęły podziękowania ks . Waldemara Masłowskiego z Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Józefa Oblubieńca NMP w Dankowicach, za zaangażowanie, z jakim funkcjonariusze tutejszej jednostki pełnili służbę w Dniu Wszystkich Świętych.

W tym dniu działania funkcjonariuszy ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w okolicy cmentarzy. Przypomnijmy, że już od piątku 28 października policjanci prowadzili wzmożone działania w ramach akcji "Wszystkich Świętych 2022". Jednak kiedy w dniu 1 listopada znacząco nasilił się ruch w okolicach nekropolii, (w tym w Dankowicach) większa liczba mundurowych czuwała nad bezpieczeństwem osób podróżujących po drogach naszego województwa i odwiedzających miejsca spoczynku swoich bliskich.

Funkcjonariusze strzelińskiej Policji angażują się we wszelkie działania mające na celu zapewnienie porządku publicznego. W tym przypadku również działaniom dążących do zapewnienia zadumy i modlitwie za zmarłych, których groby były tak licznie odwiedzane. Dlatego każde miłe słowo wywołuje uśmiech na naszych twarzach i jeszcze bardziej motywuje nas do pracy. #PomagamyiChronimy

( KWP we Wrocławiu / kp)