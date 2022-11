Dolnośląscy policyjni sportowcy zostali wyróżnieni otrzymując z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu promesy

2 x I miejsca – kategoria wagowa 75 kg służb mundurowych i kategoria open juniorów służb mundurowych. 2 x II miejsce podczas Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Złotoryi 6.11.2021r. w kategorii open waga do 75 kg i najlepszy junior;

2 x I miejsce oraz 1 x II miejsce podczas Mistrzostw Europu Federacji XPC w Siedlcach 9.04.2022r.- kategoria wagowa 82,5 kg i najlepszy junior zawodów;

3x I miejsce podczas Mistrzostw Polski służb Mundurowych łączonych z Otwartymi Mistrzostwami Polski w wyciskaniu sztangi leżąc Raw Federacji WPC we Wrocławiu 21.05.2022 r. - w kategoriach najlepszy junior służb mundurowych , najlepszy junior do 23 lat kategoria wagowa 90 kg i najlepszy junior zawodów