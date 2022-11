Legniccy policjanci, kiedy tylko okazało się, że mogą pomóc nie wahali się ani chwili Data publikacji 07.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj #POMAGAMY I CHRONIMY - W sobotę w południe policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Legnicy poproszeni o pomoc dla dziecka, które uległo nieszczęśliwemu wypadkowi, przeprowadzili pilotaż auta. Sprawnie i bezpiecznie poprowadzili ulicami miasta kierującego wiozącego rannego chłopca do szpitala, aby jak najszybciej uratować życie 9-latka.

Początek służby jednego z patroli legnickiego Wydziały Ruchu Drogowego nie różnił się od pozostałych dni. Jak za każdym razem rozpoczęli dzień od odprawy, gdzie dowiedzieli się jakie przydzielono im zadania do realizacji, pobrali niezbędny sprzęt i wyruszyli w drogę. Kontrolując prędkość kierujących ulicami Legnicy dbali o ich bezpieczeństwo, początkowo nic nie wskazywało, że tego dnia przyczynią się do ratowania ludzkiego życia.

Jednak około południa, kiedy patrol ruchu drogowego przemieścił się do miejscowości Prochowice i tam zatrzymali pojazd na poboczu, podjechał do nich roztrzęsiony mężczyzna. Poinformował, że wiezie 9-letniego syna, który uległ wypadkowi w domu i ma rozcięte ręce w nadgarstku i dłonie i silnie krwawi. Mężczyzna obawiał się, czy zdąży dojechać na czas do szpitala.

Policjanci aspirant Cyprian Bandrowski i sierżant Mateusz Witkowski nie zastanawiając się ani chwili podjęli decyzję o pilotażu kierującego do placówki medycznej. Policjanci zgłosili nagłe czynności dyżurnemu komendy miejskiej w Legnicy i sprawnie, a co najważniejsze bezpiecznie, poprowadzili pilotowane auto do szpitala w Legnicy, a następnie na Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie chłopiec natychmiast otrzymał niezbędną pomoc ratującą życie.

Wszyscy jako policjanci jesteśmy zgodni, że taka postawa to nasz obowiązek i codzienna służba. Jednakże podziękowania dla Policji ze strony osób, które potrzebowały naszej pomocy, zawsze dla policjantów są dodatkową motywacją do dalszej pracy i jeszcze większej ofiarności.

( KWP we Wrocławiu / kp)

