Pobili kierowcę, bo zwrócił im uwagę

Kryminalni z Bielan zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy na pętli autobusowej przy ulicy Kasprowicza pobili mężczyznę za to, że zwrócił im uwagę, że niszczą rozkład jazdy. Pokrzywdzony z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. 18-latek i 17-latek usłyszeli zarzuty za pobicie i naruszenie czynności narządu ciała. Grozi im za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.