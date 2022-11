Osobówka wjechała w pieszych - publikujemy nagranie ku przestrodze Data publikacji 08.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W Zielonej Górze doszło do potrącenia dwóch osób pieszych przez kierującą fiatem. Policjanci publikują nagranie wypadku ku przestrodze i po raz kolejny proszą o ostrożność na drogach. Kierujący pojazdami muszą pamiętać o rozwadze w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Rowerzyści, osoby jeżdżące na hulajnogach oraz piesi muszą natomiast zawsze upewnić się, że przechodząc lub przejeżdżając na drugą stronę drogi, będą bezpieczni i nic im nie zagraża.

Pamiętajmy, że pieszy na przejściu nigdy nie może być zaskoczeniem dla kierującego! Niestety, ciągle jednak zdarzają się sytuacje, kiedy dochodzi do wypadków właśnie w tych miejscach. Dlatego zielonogórscy policjanci wciąż przypominają o ostrożności i konieczności zwrócenia szczególnej uwagi w rejonach przejść i skrzyżowań. W niedzielę, 6 listopada br. , takie niebezpieczne zdarzenie - potrącenie dwóch osób pieszych - zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu.

Do licznych apeli policjantów o zwrócenie szczególnej uwagi i zachowanie ostrożności w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych nie zastosowała się kierująca osobowym fiatem. Kobieta na wyznaczonym przejściu dla pieszych przy ulicy Sikorskiego w Zielonej Górze potrąciła dwie osoby. Piesi znajdowali się już na środku przejścia, gdy wjechała w nich kierująca fiatem. Mężczyzna ze złamaną ręką trafił do szpitala. Kierująca będzie odpowiadała za spowodowanie wypadku drogowego. Kodeks karny przewiduje za to karę pozbawienia wolności do 3 lat.

Pamiętajmy o tym, aby dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze, ale także do warunków atmosferycznych, szczególnie w okresie jesiennym. O szczególną ostrożność prosimy w godzinach porannego i popołudniowego szczytu, w rejonach przejść dla pieszych i skrzyżowań. Zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i osób kierujących hulajnogami. Pamiętajmy jednak, że niechronionych uczestników ruchu drogowego także nic nie zwalnia z obowiązku zachowania ostrożności, dlatego zanim przejdą lub przejadą na drugą stronę jezdni, powinni się upewnić, że mogą to zrobić w sposób bezpieczny!

(KWP w Gorzowie / mw)

Film Osobówka wjechała w pieszych - publikujemy nagranie ku przestrodze Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Osobówka wjechała w pieszych - publikujemy nagranie ku przestrodze (format mp4 - rozmiar 7.64 MB)