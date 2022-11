Skrajna nieodpowiedzialność kierowcy taksówki na drodze. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie Data publikacji 08.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze specjalnej grupy Speed zajmują się przede wszystkim dbaniem o bezpieczeństwo na drogach, nie tylko w stolicy Dolnego Śląska, ale w całym powiecie wrocławskim. W tym celu wykorzystują nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory. Interwencje dotyczące nadmiernej prędkości czy przypadków brawurowej jazdy to dla nich chleb powszedni. Funkcjonariusze walczą z piratami drogowymi, eliminując niebezpieczne zachowania w ruchu. Jednym z takich jaskrawych przykładów jak nie wolno zachowywać się na drodze jest jazda kierowcy wrocławskiej taksówki, która została uchwycona przez policyjną kamerę.

Patrol grupy Speed zatrzymał do kontroli na jednej z ulic w centrum miasta, kierującego osobową toyotą, który dojeżdżając do oznakowanego przejścia dla pieszych, o ruchu niekierowanym, wyposażonego w wysepkę wyprzedził jadący przed nim inny pojazd.

Nieodpowiedzialny kierowca manewr rozpoczął przyspieszając, bez sygnalizowania zamiaru wyprzedzania, przejeżdżając przez linię podwójną ciągłą - jechał pod prąd, a na koniec z lewej strony wysepki przejścia dla pieszych, choć umieszczony przed nim znak pionowy P-9 nakazywał jazdę z prawej strony.

Kierujący toyotą, który w tej sytuacji mógł doprowadzić do zdarzenia drogowego, w którym ucierpieć mogli nie tylko piesi, zmusił również jadącego prawidłowo z przeciwnego kierunku kierującego innym samochodem do gwałtownego hamowania. Na szczęście w chwili, gdy nieodpowiedzialny mężczyzna wykonywał manewr wyprzedzania na przejściu nie znajdował się ani nie wchodził na nie żaden pieszy, a kierowca jadące z naprzeciwka zachował zimną krew i w porę wyhamował.

Funkcjonariusze widząc manewry kierowcy taksówki zatrzymali go do kontroli. Tłumaczenie taksówkarza było prozaiczne „spieszył się do partnerki”. Kobieta musiała poczekać, a 46-latek za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

Policjanci nie mieli też wątpliwości co do niebezpieczeństwa jakie swoim zachowaniem stworzył mężczyzna i zatrzymali mu w związku z tym prawo jazdy.

Apelujemy o rozwagę i ostrożność. Na drodze nie jesteśmy sami. „Zapominalskim” skutecznie przypominają o tym policjanci z grupy Speed.

KWP we Wrocławiu / mw)

Film Skrajna nieodpowiedzialność kierowcy taksówki na drodze Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Skrajna nieodpowiedzialność kierowcy taksówki na drodze (format mp4 - rozmiar 44.63 MB)