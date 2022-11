Polescy policjanci z pomocą dla potrzebujących Data publikacji 08.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z IV Komisariatu Policji w Łodzi w trosce o osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zorganizowali na terenie jednostki zbiórkę rzeczy i ubrań mogących pomóc przetrwać zimę. Apel spotkał się z niebywałym odzewem. W bardzo szybkim tempie przybywało ubrań, które osobom będącym w potrzebie przekazane zostaną 13 listopada 2022 roku podczas obchodów Światowego Dnia Ubogich.

Funkcjonariusze z IV Komisariatu Policji w Łodzi podczas akcji zainicjowanej przez dzielnicowego I Rewiru zebrali kilkanaście worków wypełnionych zimowymi ubraniami, obuwiem i kocami. Sierżant Damian Śliwiński zainicjował tę akcję z myślą o osobach najbardziej potrzebujących, dla których zbliżająca się zima i niskie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie. Na hasło "pomagamy" pomysłodawca akcji nie musiał długo czekać - koledzy i koleżanki z IV komisariatu, dla których najważniejsze jest pomaganie innym, aktywnie włączyli się w zbiórkę odzieży. Wspólnymi siłami całego komisariatu udało się zebrać ciepłe okrycia, które przydadzą się osobom, na co dzień nie mogącym pozwolić sobie na taki wydatek. 8 listopada 2022 roku policjanci przekazali wszystkie zebrane ubrania do Caritas Archidiecezji Łódzkiej, skąd trafią bezpośrednio do najbardziej potrzebujących. Tym samym pierwszy raz w historii katolicka organizacja charytatywna była wspierana przez funkcjonariuszy poleskiego komisariatu podczas corocznej akcji "Ogrzej Ciepłem", w trakcie, której zbierana jest odzież dla osób najbardziej potrzebujących, a następnie rozdawana w Światowy Dzień Ubogich, który przypada na 13 listopada 2022 roku.

Dzielnicowi z I Rewiru Dzielnicowych IV Komisariatu Policji w Łodzi dziękując za ogromne zaangażowanie już dzisiaj zapewniają, że podobne działania będą prowadzone cyklicznie, tak aby nieść pomoc będącym w potrzebie mieszkańcom miasta.