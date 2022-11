Pomagamy i chronimy

Policjanci w swojej codziennej służbie mają do czynienia z różnymi sytuacjami, oprócz m. in. zwalczania przestępczości pomagają tym, którzy takiej pomocy potrzebują. Tak było w poniedziałek. Kobieta na kraśnickim przystanku wezwała pomoc do 31-letniego syna, który zaczął tracić przytomność. W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia mężczyzny policjanci z Kraśnika udzielili mu pierwszej pomocy i przetransportowali do szpitala.