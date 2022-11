„Pomagamy i Chronimy” – tymi słowami kierujemy się na co dzień Data publikacji 09.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj #PomagamyiChronimy to nie są tylko puste słowa. Jest to jedna z dewiz, którą policjanci kierują się podczas codziennej służby. Funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującą pojazdem, który nie miał tablic rejestracyjnych. Jak się okazało kierująca starsza pani, odebrała dopiero tablice z wydziału komunikacji i nie potrafiła sama ich zamontować. Policjanci nie tylko odstąpili od ukarania kobiety, ale również zaoferowali swoją pomoc i przykręcili nowe tablice.

We wtorek (8 listopada) patrol Wydziału Ruchu Drogowego żagańskiej jednostki w składzie młodszy aspirant Krystian Chwiedziuk i starszy sierżant Michał Wróblewski, w trakcie patrolu miasta zauważyli pojazd marki Opel, który nie ma tablic rejestracyjnych. Policjanci zatrzymali samochód do kontroli drogowej. Jak się okazało, kierowała nim starsza pani. Oświadczyła, że ma tablice rejestracyjne, które kilka minut wcześniej odebrała w wydziale komunikacji, jednak nie ma narzędzi i nie potrafi sama ich zamontować. Zgodnie z kodeksem ruchu drogowego wykroczenie polegające na braku zamontowanych legalizowanych tablic rejestracyjnych w miejscu konstrukcyjne do tego przeznaczonym jest zagrożone mandatem karnym w kwocie do trzech tysięcy złotych. Policjanci odstąpili od ukarania kierującej, a także zaoferowali swoją pomoc. Funkcjonariusze przykręcili odpowiednie ramki, a następnie zamontowali tablice rejestracyjne.

Jesteśmy po to, aby przede wszystkim pomagać i zapewniać bezpieczeństwo.