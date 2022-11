Strzelał, bo nie chciał zapłacić Data publikacji 09.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubelscy policjanci zatrzymali 46-latka, który oddał dwa strzały z broni myśliwskiej w kierunku czterech mężczyzn. Do zdarzenia doszło w weekend w powiecie ryckim na prywatnej posesji. Mężczyzna nie mając jak wrócić z imprezy do domu zaproponował poznanym osobom pieniądze za podwiezienie. Gdy był już na posesji zamiast pieniędzy wyniósł z domu broń. Prokurator z Ryk zdecydował o zastosowaniu dozoru wobec 46-latka.

W niedzielę, 06.11.2022 roku, w godzinach rannych dyżurny ryckiej komendy został telefonicznie powiadomiony, o tym że na terenie posesji w gminie Nowodwór nieznany mężczyzna oddał dwa strzały z broni palnej. Jak się okazało, 28-latek z powiatu puławskiego wraz z trzema innymi mężczyznami przywieźli do domu 46-latka poznanego w lokalu, w którym odbywała się dyskoteka.

W zamian za podwózkę z powiatu puławskiego do miejsca zamieszkania w powiecie ryckim 46-latek zaproponował 28-latkowi 1000 złotych. Gdy wjechali na wskazaną przez nieznajomego posesję poszedł do domu po pieniądze. Wrócił jednak z bronią i oddał dwa strzały w kierunku pojazdu i mężczyzn, a następnie kazał im opuścić posesję. Mężczyźni odjechali i powiadomili Policję. Na szczęście żadna z osób nie odniosła obrażeń, pojazd również nie został uszkodzony.

Natychmiast na miejsce zostały skierowane patrole Policji. W związku z podejrzeniem, że mężczyzna przebywa w domu i może posiadać broń palną cała posesja oraz droga w jej pobliżu zostały zabezpieczone. W wyniku działań podjętych na miejscu przez policjantów z domu wyszło dwóch mężczyzn, którzy zostali zatrzymani. Obaj trafili do policyjnego aresztu. Sprawcą zdarzenia okazał się 46-letni mieszkaniec gminy Nowodwór.

Z badania trzeźwości przeprowadzonego przez funkcjonariuszy wynika, że miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zabezpieczyli dwie jednostki broni myśliwskiej oraz amunicję różnego rodzaju.

Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Rykach. Usłyszał zarzuty za stosowanie groźby bezprawnej w celu zmuszenia pokrzywdzonych do określonego zachowania. Decyzją prokuratora zastosowano wobec niego dozór Policji i zakaz zbliżania do pokrzywdzonych.

(KWP w Lublinie / mw)