Dzielnicowi uratowali mężczyznę na torach Data publikacji 09.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku udaremnili samobójstwo 37-letniego radomszczanina. Mężczyzna był w złym stanie psychicznym i poszedł na tory, gdzie chciał zakończyć życie. Sprawność działania policjantów pozwoliła na szczęśliwe zakończenie tej sytuacji. Kolejny raz mundurowi udowodnili, że ich priorytetem jest niesienie pomocy.

We wtorek, 8 listopada 2022 roku w godzinach popołudniowych dyżurny radomszczańskiej komendy policji otrzymał zgłoszenie, że 37-letni mężczyzna zamierza targnąć się na własne życie. Do zgłaszającej natychmiast pojechali dzielnicowi, aby na miejscu uzyskać jak najwięcej informacji pomocnych w odnalezieniu mężczyzny. Mundurowi doskonale wiedzieli, że nie mają ani chwili do stracenia, a stawką jest ludzkie życie. Zgodnie ze wskazówkami zgłaszającej i własnymi ustaleniami, pojechali w rejon torów kolejowych przy ul. Szarych Szeregów w Radomsku. Było już ciemno, a policjanci musieli zdążyć przed najbliższym pociągiem. Pomimo presji czasu dzielnicowi sprawdzali teren metr po metrze. W pewnym momencie zauważyli w oddali sylwetkę osoby idącej wzdłuż torów. Był to właśnie 37-latek, którego poszukiwali. Policjanci sprowadzili mężczyznę w bezpieczne miejsce i zaopiekowali się nim do czasu przyjazdu pogotowia. Odnaleziony 37-latek powiedział policjantom, że faktycznie zamierzał rzucić się pod pociąg, bo miał problemy, z którymi nie mógł sobie poradzić. Mężczyzna trafił pod fachową opiekę medyczną.

Pamiętajmy, że jeśli odbieramy od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, nie możemy żadnej informacji zignorować. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Pomóżmy takiej osobie, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych. Nie oceniajmy w takich sytuacjach, a pomagajmy. Przypominamy, że na terenie każdego powiatu znajduje się wiele instytucji między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, zanim dojdzie do tragicznych w skutki wydarzeń.

Pomocy i wsparcia na terenie całego kraju udzielają:

22 484 88 01 - Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA

- Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA 800 70 22 22 - Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

- Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Szczegółowe informacje na stronach:

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

https://800121212.pl

https://stopdepresji.pl/