Policjanci wyciągnęli mężczyznę z Kanału Drzewnego Powrót Generuj PDF Drukuj Kołobrzescy policjanci podczas patrolu miasta Kołobrzeg zauważyli mężczyznę, który wpadł do Kanału Drzewnego. Funkcjonariusze niezwłocznie wyciągnęli 52-latka, który wychłodzony i mokry krwawił z rany na głowie. Policjanci opatrzyli ranę i pomogli mu zamienić przemoczoną odzież na suchą. Czekając na przyjazd karetki okryli mężczyznę kocem termicznym.

Wczoraj, 08.11.2022 roku, starsi posterunkowi Paweł Bazylak i Marcin Kosel patrolując rejon służbowy zauważyli osobę, która wpadła do Kanału Drzewnego. Policjanci niezwłocznie ruszyli z pomocą. Mężczyzna próbował wydostać się sam, ale zabrakło mu siły. Policjanci wyciągnęli przemoczonego i zmarzniętego 52-latka, który obficie krwawił z rany na głowie. Mężczyzna upadając uderzył się o jeden z licznych w tym miejscu, wystających kamieni. Funkcjonariusze opatrzyli głębokie rozcięcie z tyłu głowy i pomogli mu zmienić przemoczoną odzież na suchą. Od 52-latka wyczuwalna była woń alkoholu, co mogło przyczynić się do utraty równowagi, a w konsekwencji upadku do kanału. Do przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego policjanci opiekowali się mężczyzną, okryli go kocem termicznym i sprawdzali funkcję życiowe. Poszkodowany trafił do kołobrzeskiego szpitala.

(KWP w Szczecinie / mw)