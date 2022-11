Policjanci interwencyjnie odebrali zwierzęta. Były zaniedbane Data publikacji 10.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Płoccy policjanci wraz z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Schroniska dla Zwierząt w Płocku, Strażą Miejską oraz Fundacją „Płock Przyjazny Psom” odebrali 24 zaniedbane zwierzęta, które przetrzymywane były w nieodpowiednich warunkach przez jedną z płockich rodzin. Dalsze pozostawienie u dotychczasowych właścicieli zagrażało ich zdrowiu. 12 psów i kot trafiły od razu do schroniska, 2 chomiki, 3 świnki morskie i 12 królików do fundacji zainteresowanych udzieleniem opieki zwierzętom.

O niewłaściwym traktowaniu zwierząt przez właścicieli dowiedzieli się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą płockiej komendy. Jak ustalili, rodzina z Płocka zaniedbywała zwierzęta, które przetrzymywała w zamkniętych pomieszczeniach w brudzie, nie były one wyprowadzane na spacery, a niektóre z nich przetrzymywane były w klatkach, w sposób uniemożliwiający zachowanie przez nie właściwej pozycji.

Policjanci w trosce o los zwierząt nawiązali kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynaryjnym, Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Schroniskiem dla Zwierząt w Płocku, Strażą Miejską oraz Fundacją „Płock Przyjazny Psom”. Wspólnie pojechali na teren jednej z posesji w Płocku. Na miejscu, w domu, w którym panował ogólny nieład, ujawnili 24 zwierzęta, Część z nich poruszała się swobodnie, inne zamknięte były w klatkach, które uniemożliwiały im swobodne przemieszczanie się i zachowanie właściwej pozycji. Wśród zwierząt było 6 psów, 1 kot, 2 chomiki, 3 świnki morskie i 12 królików. Wszystkie brodziły w swoich odchodach, były zaniedbane i zdziczałe. Obecny na miejscu powiatowy lekarz weterynarii wspólnie z obecnymi na miejscu służbami podjął decyzję o interwencyjnym odebraniu zwierząt.

Psy i kot trafiły do płockiego schroniska dla zwierząt, chomiki , świnki i króliki przejęły dwie fundacje. Trafiły na badania do przychodni weterynaryjnej. Nie była to pierwsze interwencyjne odebranie zaniedbanych zwierząt z tej rodziny. Policjanci poinformowali o interwencji prezydenta Płocka, a także wszczęli dochodzenie, w związku z podejrzeniem znęcania się nad odebranymi zwierzętami przez właścicieli.

(KWP w Radomiu / mw)