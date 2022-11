Upór policjantki doprowadził do szczęśliwego zakończenia Data publikacji 10.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaciętość policjantki z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście doprowadziła do ustalenia miejsca pobytu zaginionej. Wcześniej kobieta wyszła z domu z zamiarem odebrania sobie życia. Trafiła już pod opiekę lekarzy.

We wtorek (8.11.2022) w południe bydgoscy policjanci otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny, że 42-latka wyszła na spacer z zamiarem odebrania sobie życia. Po tej informacji dyżurny śródmiejskiego komisariatu niezwłocznie skierował do działania pobliskie patrole. Natomiast sprawą zaginięcia natychmiast zajęli się śródmiejscy „poszukiwacze”.

Policjantka z tego zespołu z uporem próbowała nawiązać kontakt telefoniczny z kobietą. Korzystając ze swojego prywatnego telefonu zaczęła pisać do bydgoszczanki. Zaginiona, podczas wymiany korespondencji, nie chciała podać, gdzie aktualnie przebywa. Po blisko godzinnym pisaniu wiadomości do kobiety policjantka podjęła kolejną próbę skontaktowania się telefonicznego z 42-latką. I udało się, kobieta podała policjantce, gdzie przebywa. Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce, gdzie zastali zaginioną. Mieszkanka Bydgoszczy trafiła do szpitala na badania.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123. Możemy też zajrzeć na stronę www.psychologia.edu.pl, gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

Gdzie szukać pomocy:

116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108

Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54

Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00

Źródło: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-pomoc-sobie-i-innym-w-depresji