Rozbita grupa wyłudzająca odszkodowania Data publikacji 10.11.2022

Skierniewiccy policjanci we współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 5-osobową grupę przestępców. Wszyscy są zamieszani w sprawy związane z wyłudzeniami odszkodowań. Usłyszeli zarzuty, a jeden z nich został aresztowany. Grozi im nawet 8 lat więzienia.

Sprawa miała swój początek 12 września 2022 roku. W tym dniu 37-letni skierniewiczanin zgłosił Policji kradzież pojazdu marki Jaguar o wartości 220 tysięcy złotych. Opisane przez niego okoliczności wzbudziły podejrzenia kryminalnych. Postanowili zweryfikować informacje przekazane przez pokrzywdzonego. Dzięki intensywnej i wnikliwej pracy funkcjonariuszy zostało potwierdzone, że kradzież pojazdu była sfingowana. Zebrane w sprawie dowody były wystarczające dla Prokuratora Rejonowego w Skierniewicach do podjęcia decyzji o zatrzymaniu 37-latka. Wraz z nim 8 listopada 2022 roku zostało zatrzymanych czterech pozostałych podejrzanych zamieszanych w proceder. Zatrzymania miały miejsce na terenie powiatu skierniewickiego oraz żyrardowskiego i legionowskiego. Pozostali sprawcy mają od 36 do 44 lat. Ustalono, że fikcyjnych przypadków kradzieży luksusowych pojazdów było łącznie cztery. Wartość odszkodowania o którą ubiegali się przestępcy to kwota około 800 tysięcy złotych. Mundurowi przeszukali osiem miejsc ujawniając szereg dowodów a także ponad 8 tysięcy złotych w gotówce. Prokurator wystąpił do banku o zabezpieczenie kwoty ponad 350 tysięcy złotych na kontach bankowych dwóch podejrzanych. Ponadto na terenie warsztatu samochodowego w okolicy Żyrardowa została odnaleziona mazda o wartości 90 tysięcy złotych, skradziona w marcu 2022 roku w Grójcu.

Wszyscy podejrzani usłyszeli prokuratorskie zarzuty związane z wyłudzeniami i oszustwami na szkodę firmy leasingowych i ubezpieczeniowych. 37-latek odpowie również z składanie fałszywych zeznań i zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie. 10 listopada 2022 roku na wniosek Prokuratora Rejonowego w Skierniewicach został on aresztowany na 3 miesiące. Pozostali zatrzymani zostali objęci dozorem Policji. Podejrzanym grozi nawet 8 lat więzienia.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nadal skrupulatnie nad nią pracują. Kolejne zatrzymania i zarzuty są tylko kwestią czasu.

(KWP w Łodzi / mw)