Policjanci alarmują! Oszuści wciąż wzbogacają się kosztem seniorów – we Wrocławiu 86-latka straciła ponad 22 tysiące złotych, a 76-latek blisko 142 tysiące złotych Data publikacji 10.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Fałszywy wnuczek wciąż na topie – we Wrocławiu seniorka uwierzyła nieznanemu rozmówcy, że jej wnuczka spowodowała wypadek drogowy i konieczna jest kaucja, po czym przekazała na ręce oszustów łącznie ponad 22 tysiące złotych. Zaś 76-latek zainwestował w kryptowaluty 250 dolarów, a w konsekwencji z jego konta zniknęła kwota niemal 142 tysięcy złotych. Natomiast mieszkaniec Jeleniej Góry próbował inwestować w akcje spółek, a instruowany przez fałszywego konsultanta stracił pond 48 tysięcy. Policjanci apelują o zachowanie rozwagi przy tego typu transakcjach.

Na terenie Dolnego Śląska doszło do kilku kolejnych oszustw popularnymi metodami „na wnuczka” i „na kryptowaluty”. O tym, że nie warto wierzyć każdemu, kto przez telefon podaje się np. za policjanta czy doradcę finansowego, przekonali się mieszkańcy Wrocławia i Jeleniej Góry. Policjanci wciąż apelują o ostrożność i rozwagę!

76-letni mieszkaniec Wrocławia powiadomił tamtejszych policjantów o oszustwie na jego szkodę. Wyjaśnił, że znalazł na swojej skrzynce poczty elektronicznej ogłoszenie o możliwości szybkiego zysku przy inwestycji walutowej. Gdy zainteresował się ofertą otrzymał kilka telefonów, w konsekwencji których przelał ze swojego konta 250 dolarów, a co gorsze - zezwolił na zainstalowanie na swoim urządzeniu programu do zdalnego sterowania. Wówczas oszuści uzyskali dostęp do pulpitu i wszystkich danych na urządzeniu mężczyzny. Kiedy senior zalogował się na swoje konto bankowe zorientował się, że zgromadzone na nim pieniądze krótko mówiąc zniknęły, a w jego imieniu zaciągnięto kredyt gotówkowy – straty 76-latka sięgają łącznej kwoty 142 tysięcy złotych.

Podobna historia spotkała mieszkańca Jeleniej Góry, który zainteresowany inwestycją pieniędzy w akcje spółek, za namową rzekomego konsultanta, zainstalował na urządzeniu mobilnym nieznaną sobie aplikację. Uwierzył rozmówcy, że jest ona niezbędna do prawidłowego procesu inwestycyjnego. Mieszkaniec Jeleniej Góry nie przewidując zagrożenia zalogował się na konto bankowe udostępniając tym samym oszustowi pełne dane do logowania. Przestępca nie próżnował i bardzo szybko wykorzystał zdobyte hasła do bankowości elektronicznej po czym „wyprowadził” z rachunku ponad 48 tysięcy złotych.

Fałszywy wnuczek natomiast wykorzystał dobre serce 86-letniej mieszkanki Wrocławia. Na telefon stacjonarny kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta informując, że wnuczka seniorki spowodowała wypadek drogowy i potrąciła ciężarną kobietę. Aby uniknąć więzienia konieczne było przekazanie kaucji. 86-latka straciła w ten sposób ponad 22 tysiące złotych.

Podczas próby wyłudzenia pieniędzy metodą „na policjanta” sprawcy wykorzystują zaufanie społeczne jakie budzi nasz zawód. Podają wymyślony numer legitymacji służbowej, dane personalne, a podczas kontaktu z pokrzywdzonym posiadają nawet podrobioną odznakę. Zazwyczaj informują osoby starsze o tym, że pracują nad sprawą wyłudzenia dużej ilości gotówki lub proszą o przekazanie pieniędzy w związku z wypadkiem drogowym do jakiego doprowadził ktoś z bliskiej rodziny. Ostatecznie umawiają się z osobą pokrzywdzoną w wyznaczonym czasie i miejscu, najlepiej takim, w którym nie będzie monitoringu. Oszuści następnie znikają z gotówką, a ofiary pozostają bez swoich oszczędności. Funkcjonariusze w każdej podobnej sytuacji apelują oczywiście o ostrożność, gdyż sprawcy często podają się za członków bliskiej rodziny. Bardzo często zmieniają głos udając chorego lub płaczą.

Natomiast podczas podejmowania wszelkich transakcji internetowych należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania i rozwagą. Zanim zaczniemy inwestować, warto zapoznać się ze wszystkim zasadami, jakie dotyczą tego typu działalności. Nie należy wierzyć we wszystkie zapewnienia osoby, która proponuje nam zyski. Nie zgadzajmy się na instalowanie na komputerze czy telefonie aplikacji dającej możliwość zdalnego kierowania urządzeniem, nawet jeśli konsultant inwestycyjny zapewnia, że jest to bezpieczne i jednocześnie konieczne do inwestowania. Nie należy ulegać presji i działać pod wpływem chwili. Jeśli podejrzewamy, że doszło do oszustwa, jak najszybciej skontaktujmy się ze swoim bankiem. Należy również o podejrzeniach zawiadomić Policję. W przeciwnym razie możemy stracić często oszczędności życia.

asp. Aleksandra Pieprzycka

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu