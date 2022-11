Podejrzani o oszustwo metodą na policjanta w rękach mundurowych Data publikacji 14.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzcy policjanci udaremnili oszustwo metodą „na policjanta”. Dzięki empatycznej postawie pracownika korporacji taksówkarskiej i zaangażowaniu mundurowych zatrzymano dwóch mężczyzn usiłujących wyłudzić kilkadziesiąt tysięcy złotych od nieświadomej niebezpieczeństwa seniorki. Zatrzymanym grozi kara do 8 lat więzienia.

7 listopada 2022 roku około godziny 14:00 do dyspozytora stanowiska kierowania w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi wpłynęła informacja dotycząca usiłowania oszustwa metodą „na policjanta”. Z relacji przekazanej funkcjonariuszom przez pracownicę korporacji taksówkarskiej, była ona najprawdopodobniej świadkiem próby wyłudzenia pieniędzy od starszej osoby. Seniorka podróżująca taksówką do banku podzieliła się z kierującą informacją, że właśnie uczestniczy w tajnej akcji policyjnej zmierzającej do zatrzymania oszustów kradnących pieniądze z kont bankowych. W celu ochrony swoich oszczędności kobieta poinstruowana została o konieczności udania się do banku i wypłaty ulokowanego tam kapitału. Oszuści przekonywali swoją niedoszłą ofiarę, iż pracownicy banku współpracują z przestępcami, a jedynym sposobem na uratowanie pieniędzy jest ich wypłata i przekazanie rzekomym policjantom.

Informacja ta nie umknęła uwadze czujnej rozmówczyni i o zdarzeniu niezwłocznie poinformowani zostali prawdziwi funkcjonariusze. Z polecenia eksperta Miejskiego Stanowiska Kierowania łódzkiej komendy, do placówki bankowej, gdzie seniorka miała wypłacić swoje oszczędności, przyjechał patrol policyjny.

Mundurowi wyjaśnili zdezorientowanej kobiecie, że przestępcy w ten sposób próbują wyłudzić jej oszczędności i poinformowali dyżurnego o zastanej sytuacji. W trakcie dalszych czynności nawiązana została współpraca z kryminalnymi z V Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, którzy otoczyli seniorkę opieką i doprowadzili do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzewanych o próbę oszustwa.

Gdy zgodnie z zaleceniami telefonicznymi dzwoniącego oszusta, seniorka wyrzuciła z balkonu pakunek mający zawierać pieniądze, policjanci zatrzymali 49-latka, który próbował podjąć tę paczkę. Chwilę później wpadł jego 44-letni kompan.

Obaj mężczyźni byli uprzednio notowani za podobne czyny. Usłyszeli zarzut oszustwa, za co grozić im może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty sąd aresztował podejrzanych na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy. Dalsze czynności prowadzą śledczy z V Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.