Rozbita zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się nielegalną produkcją papierosów Data publikacji 14.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zlikwidowana pełna linia technologiczna służąca do produkcji wyrobów tytoniowych, przechwycone blisko 3 mln sztuk papierosów oraz zatrzymanych 7 mężczyzn mających związek ze sprawą, to efekt działań funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy przeprowadzili wraz z policyjnymi kontrterrorystami skuteczną realizację wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych. Wszyscy zatrzymani mężczyźni zostali decyzją sądu tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Sprawę nadzoruje Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Dzięki skutecznym działaniom dolnośląskich policjantów Skarb Państwa nie został narażony na stratę blisko 3,5 mln zł.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przy wsparciu wrocławskich kontrterrorystów, przeprowadzili w województwie wielkopolskim i dolnośląskim skoordynowane działania wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych.

W toku wnikliwie prowadzonych sprawdzeń i obserwacji, mundurowi wytypowali posesję, gdzie miała się odbywać nielegalna produkcja papierosów. Na podstawie zebranego materiału policjanci weszli do precyzyjnie wybranych pomieszczeń, gdzie znaleźli kompletną linię technologiczną służącą do produkcji wyrobów tytoniowych oraz blisko 3 mln sztuk gotowych papierosów, z których część, z podrobionymi znakami towarowymi znanych producentów tytoniowych, była już zapakowana w kartony i przygotowana do wywiezienia.

W trakcie czynności funkcjonariusze zabezpieczyli również dwa pojazdy, nośniki elektroniczne, pistolet pneumatyczny oraz etykiety światowych producentów wyrobów tytoniowych, którymi oznaczane były wyprodukowane nielegalnie papierosy.

Do sprawy, która nadzorowana jest przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, zatrzymano siedmiu mężczyzn, w tym obywateli między innymi Mołdawii i Ukrainy, którzy już usłyszeli zarzuty dotyczące przestępstw karno-skarbowych popełnianych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Decyzją sądu cała siódemka została tymczasowo aresztowana na okres trzech miesięcy.

Gdyby taka ilość nielegalnych papierosów – blisko 3 mln sztuk, która została zabezpieczona przez dolnośląskich policjantów, trafiła na polski rynek bez uiszczenia opłat podatku VAT i akcyzy, Skarb Państwa byłby narażony na uszczuplenia wynoszące blisko 3,5 mln zł.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KWP we Wrocławiu

