Pomagamy i chronimy - policyjna eskorta z ciężko chorym pacjentem Data publikacji 14.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Karetka pogotowia, przemieszczająca się z Wrocławia do miejscowości Sawice Wieś w województwie mazowieckim, transportowała pacjenta. Jechała z bardzo dużą prędkością, ponieważ czas dotarcia miał wpływ na życie chorego. Nagle, w Wieruszowie, na trasie S8, w ambulansie przestały działać sygnały świetlne i dźwiękowe. Ratownicy zadzwonili pod 112, prosząc o pomoc w pilotażu. Zduńskowolscy funkcjonariusze bezpiecznie i szybko pomogli w dotarciu chorego do ośrodka rehabilitacji.

W policyjnej służbie zdarzają się niecodzienne okoliczności. Są sytuacje, kiedy to od szybkości działania zależy czyjeś życie lub zdrowie. Decyzyjność wymaga zarówno doświadczenia, zachowania „zimnej krwi” w wyścigu z czasem, jak i umiejętności prowadzenia pojazdu. Przekonali się o tym policjanci zduńskowolskiej drogówki. 10 listopada br. tuż przed godziną 12:00, zostali skierowani przez dyżurnego na węzeł trasy S8, w pobliżu miejscowości Czechy. Otrzymali informację, że z Wrocławia jedzie karetka pogotowia, która wiezie ciężko chorego pacjenta. W Wieruszowie doszło do awarii sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Karetka nie była już w stanie kontynuować szybkiej jazdy. Trasa przejazdu ze szpitala we Wrocławiu do miejscowości Sawice w powiecie sokołowskim w województwie mazowieckim jest długa, a stan pacjenta był niestabilny. 54-letni pacjent musiał być szybko przewieziony do ośrodka rehabilitacyjnego. Zduńskowolscy policjanci, gdy wjechali na trasę, zobaczyli nadjeżdżającą karetkę. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, rozpoczęli pilotaż. Eskortowali karetkę, zapewniając jej bezpieczny przejazd. W czasie jazdy autostradą A2 okazało się, że stan pacjenta był niestabilny i ratownicy na stacji MOP Mogiły, podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po przywróceniu funkcji życiowych pacjenta kontynuowano jazdę. Między MOP Mogiły a węzłem Wiskitki, czekał patrol z województwa mazowieckiego, który przejął pilotaż od młodszego aspiranta Cezarego Nowaka i sierżanta sztabowego Pawła Kuświka z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Pamiętajmy, że każdy uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze jest obowiązana ułatwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z toru jazdy, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Z użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych policjanci, pomogli przewieźć mężczyznę do ośrodka rehabilitacji. Tam, 54-latek został przekazany oczekującemu personelowi. Trzymamy kciuki za powrót do zdrowia.