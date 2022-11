Niezależnie od tego jaką masz grupę krwi podziel się nią z tymi, którzy jej potrzebują Data publikacji 14.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomoc w ratowaniu życia i zdrowia to nadrzędny cel 11. edycji Akcji Honorowego Oddawania Krwi pod hasłem „Nasza Krew - Nasza Ojczyzna” prowadzonej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, Policji, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, a także innych instytucjach i organizacjach oraz w punktach krwiodawstwa. Wydarzeniu patronuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Minister Zdrowia i Krajowa Administracja Skarbowa.

Wydarzenie to jest dla służb mundurowych formą uczczenia Narodowego Święta Niepodległości, bo choć dziś nie musimy walczyć i przelewać krwi za wolność Ojczyzny, ale właśnie w taki szczególny sposób możemy okazać swój patriotyzm, a jednocześnie szacunek do największego daru jakim jest życie.

Tegoroczna zbiórka, której po raz kolejny organizatorem jest Komendant Główny Straży Granicznej, rozpoczęła się 24 października i trwać będzie, aż do 23 grudnia br.

Podczas poprzednich edycji, w latach 2012-2020, krwiodawcy przekazali do Narodowego Centrum Krwi 13 450 litrów krwi i jej składników, w tym 4 010 litrów wypłynęło z szeregów Straży Granicznej.

Pamiętając o tym, że decyzja o oddaniu krwi to mały krok lecz na wagę życia drugiego człowieka, zachęcamy do aktywnego przyłączenia się do akcji.

Niezależnie od tego jaką masz grupę krwi podziel się nią z tymi, którzy jej potrzebują – bo tego leku nie da się wyprodukować.

(Źródło: Komenda Główna Straży Granicznej / mw)