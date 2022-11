Szczecińscy policjanci uratowali 72-letnią kobietę Data publikacji 14.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze codziennie w swojej służbie wypełniają rotę ślubowania, jaką składali wstępując w policyjne szeregi. Czasami jednak słowa „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli” nabierają wyjątkowego znaczenia, szczególnie w dniu, w którym dzięki swojemu zaangażowaniu i niezawodności uratują czyjeś życie. Tak było w przypadku policjantów z Wydziału Prewencji szczecińskiej komendy. Ci uratowali życie 72-latce.

Minionej soboty (12.11.2022) policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zostali skierowani na interwencję dotyczącą nietrzeźwego mężczyzny, który próbował dostać się do jednego z mieszkań na klatce schodowej.

Na miejscu funkcjonariusze zastali nietrzeźwego mężczyznę. Przeprowadzili również rozmowy z mieszkańcami bloku w celu ustalenia przebiegu wydarzeń.

Po dokonanych ustaleniach mundurowali wrócili do jednego z mieszkań, aby zadać dodatkowe pytanie, jednak kobieta, z którą wcześniej rozmawiali nie otwierała drzwi oraz nie reagowała na wołanie, co wzbudziło niepokój funkcjonariuszy.

Po wejściu do mieszkania policjanci zauważyli leżącą na łóżku kobietę, która nie dawała oznak życia. Po natychmiastowym sprawdzeniu funkcji życiowych policjantka przystąpiła do masażu serca kobiety. O całej sytuacji niezwłocznie poinformowano Pogotowie Ratunkowe oraz Oficera Dyżurnego. Funkcjonariusze naprzemiennie i bezustannie prowadzili resuscytację aż do przyjazdu karetki pogotowia. Przybyli na miejsce ratownicy wykonali niezbędne medyczne czynności ratunkowe przywracając akcję serca.

Szybka reakcja policjantów, ich właściwa ocena sytuacji oraz profesjonalnie udzielona pomoc doprowadziły do uratowania życia 72-latce.