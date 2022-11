228 km/h jechał nieodpowiedzialny kierujący namierzony przez policjantów z dolnośląskiej grupy SPEED Data publikacji 14.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Drogi ekspresowe służą wszystkim ich użytkownikom pozwalając na możliwie szybkie przemieszczanie się pojazdami w sposób bezpieczny. Każda tego typu trasa, ma swoją specyfikę i wynikające z niej ograniczenia między innymi dopuszczalnej maksymalnej prędkości. Wyraźnie widać, że zapomniał o tym kierowca BMW, który pędził S5, z prędkością 228 km/h. Na szczęście nie doszło w związku z tą sytuacją do tragedii, bo został namierzony i zdyscyplinowany do bezpiecznej jazdy przez policjantów z dolnośląskiej grupy SPEED. Sprawa zakończyła się mandatem w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktami karnymi, które trafiły na indywidualne konto nieodpowiedzialnego kierowcy.

Jazda pojazdem mechanicznym z nadmierną prędkością, wiązać się może nie tylko z utratą prawa jazdy, ale przede wszystkim zagrożeniem dla życia i zdrowia kierującego oraz innych uczestników ruchu. Dla tego też dolnośląscy policjanci prowadzą codziennie działania na drogach miast i powiatów, których celem jest zapewnianie bezpieczeństwa podróżującym. Funkcjonariusze eliminują z ruchu od kilku do kilkunastu pijanych kierowców każdej doby, a w ubiegły weekend zatrzymali ich aż 87. Policjanci podejmowali też interwencje wobec wielu innych użytkowników samochodów i motocykli, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów.

Jedną z takich sytuacji zarejestrowała kamera zainstalowana w nieoznakowanym radiowozie policyjnej grupy SPEED. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu patrolując rejon drogi ekspresowej S5 zauważyli samochód marki BMW, przemieszczający się z prędkością 228 km/h w miejscu, gdzie mógł poruszać się z prędkością do 120 km/h.

Policjanci szybko i zdecydowanie, ale w sposób możliwie bezpieczny podjęli interwencję w celu zatrzymania nieodpowiedzialnego uczestnika ruchu. Sprawa zakończyła się na szczęście mandatem, a nie kolejną tragedią na drodze. Z portfela kierowcy zniknie teraz 2,5 tysiąca złotych, a na jego konto trafi 15 punktów karnych. Kolejna tego typu sytuacja, zakończy się utratą prawa jazdy.

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, dolnośląscy policjanci przypominają ponownie, że nadmierna prędkość jest nadal jedną z głównych przyczyn tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Nie ma i nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości – zwłaszcza w obszarze zabudowanym.

Nowelizacja przepisów w 2022 roku, która zaostrzyła kary dla sprawców różnego rodzaju wykroczeń drogowych, miała jeden cel: zwiększenie bezpieczeństwa na drogach miast i powiatów. Natomiast rozsądek i rozwaga, to podstawowe cechy bezpiecznej podróży i nikt nie powinien o tym zapominać. Lepiej dojechać do miejsca docelowego 10 lub 20 minut później, ale za to bezpiecznie.

