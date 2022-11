Policjanci zdążyli z pomocą. 12-letnia szczecinianka jest już bezpieczna Data publikacji 15.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Szczecin – Dąbie zdążyli i udaremnili targnięcie się na życie 12-letniej mieszkanki Szczecina. Nastolatka wyszła z domu rodzinnego i poinformowała rodziców o swoich zamiarach. Sprawność działania policjantów pozwoliła na szczęśliwe zakończenie tej sytuacji. To kolejny przykład, że priorytetem funkcjonariuszy jest niesienie pomocy.

W miniony weekend w godzinach wieczornych policjanci z Komisariatu Szczecin-Dąbie zostali zaalarmowani w związku z zaginięciem małoletniej dziewczynki w wieku 12 lat. Zaginięcie poprzedzone było pozostawieniem przez dziewczynkę jej rodzicom informacji o myślach samobójczych. W wyniku podjętych natychmiast czynności, przeprowadzonych ustaleń, sprawdzenia potencjalnego rejonu przebywania nastolatki mundurowi ujawnili zaginioną, stojącą przy torach kolejowych.

Działania funkcjonariuszy przyczyniły się do udaremnienia nieszczęśliwych następstw zaginięcia dziewczynki. Policjanci sprowadzili 12-latkę w bezpieczne miejsce i zaopiekowali się nią do czasu przyjazdu pogotowia. Małoletnia została przewieziona przez załogę ratownictwa medycznego w asyście policji do szpitala. O zaistniałej sytuacji został powiadomiony sąd rodzinny.

Pamiętajmy, że jeśli odbieramy od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, nie możemy żadnej informacji zignorować. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Pomóżmy takiej osobie, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych. Nie oceniajmy w takich sytuacjach, a pomagajmy. Przypominamy, że na terenie każdego miasta i powiatu znajduje się wiele instytucji, między innymi Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej, czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, zanim dojdzie do tragicznych w skutkach wydarzeń.

Pomocy i wsparcia na terenie całego kraju udzielają:



22 484 88 01 - Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA

800 70 22 22 - Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka



Szczegółowe informacje na stronach:



https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

https://800121212.pl

https://stopdepresji.pl/



(KWP w Szczecinie / kp)