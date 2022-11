Policcy policjanci udaremnili próbę samobójczą Data publikacji 15.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W długi weekend do polickiej komendy wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie siedzącym na zewnętrznym parapecie znajdującym się na IV piętrze budynku mieszkalnego. Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze polickiej komendy, w tym policjanci ruchu drogowego sierż. szt. Łukasz Langa i post. Karolina Cichoń. Dzięki doświadczeniu i ogromnej empatii sierżanta nie doszło do tragedii.

W sobotnie południe, 12.11.2022 r. , do Komendy Powiatowej Policji w Policach wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie siedzącym na parapecie IV piętra bloku mieszkalnego przy ulicy Bankowej. Funkcjonariusze polickiej komendy zostali pilnie skierowani na miejsce zdarzenia. Patrol ruchu drogowego przybył jako pierwszy. Posterunkowa Cichoń zabezpieczała miejsce zdarzenia a sierż. szt. Łukasz Langa dostał się do sąsiedniego pomieszczenia, z którego przez okno zaczął rozmawiać ze zdesperowanym mężczyzną. Policjant od razu zorientował się, że 38-latek jest zdecydowany zakończyć swoje życie, dlatego przy pomocy strażaków wszedł do mieszkania, w którym znajdował się mężczyzna. Sierżant cały czas utrzymywał rozmowę z mężczyzną i usiadł obok niego na parapecie. Kiedy był dość blisko mężczyzny, chwycił 38-latka i wraz z policjantem kryminalnym wciągnęli go do pomieszczenia.

Po zdarzeniu mężczyzna przyznał, że chciał targnąć się na swoje życie z powodu problemów osobistych. 38-latek został przekazany służbom medycznym.

Pamiętajmy, że jeśli odbieramy od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, nie możemy żadnej takiej informacji zignorować. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Pomóżmy takiej osobie, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych. Nie oceniajmy w takich sytuacjach, a pomagajmy. Przypominamy, że na terenie każdego miasta i powiatu znajduje się wiele instytucji, między innymi Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej, czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, zanim dojdzie do tragicznych w skutkach wydarzeń.

Pomocy i wsparcia na terenie całego kraju udzielają: