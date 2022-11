Swoją pasją dzieli się z najmłodszymi Data publikacji 15.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mł.asp. Jakub Cichoń - funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, od wielu lat trenuje brazylijskie jiu-jitsu. Wymagające treningi łączy z trudną policyjną służbą. Zdobył wiele medali i pucharów na mistrzostwach Polski i turniejach międzynarodowych. Swoją pasję przekazuje także innym. Trenowane przez niego "Charakterne Dzieciaki" mają już na swoim koncie duże sukcesy.

Trenuje od 2002 roku - zaczynał od judo, dziesięć lat później spróbował brazylijskiego jiu-jitsu i tak już zostało. Jest instruktorem Samoobrony Polskiego Związku Sportu i Rekreacji, jak również instruktorem techniki i taktyki interwencji w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy. W ciągu roku bierze udział w kilku turniejach rangi ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej. Z warszawskich ogólnopolskich zawodów - Puchar Polski ADCC, który odbył się w grudniu ubiegłego roku, przywiózł srebrny medal.

Swoją pasję przekazuje na co dzień dzieciom i dorosłym, którzy z nim ćwiczą. Prowadzi zajęcia dla początkujących i średnio zaawansowanych, a także tych, którzy posiadają niezbędną wiedzę do udziału w walkach. Funkcjonariusz przekazuje swoje umiejętności dzieciom, które rozpoczęły swoją przygodę z tą sztuką walki. Jest to dyscyplina promująca perfekcyjne opanowanie ciała przez ciągłą pracę nad poprawą umiejętności technicznych oraz skupienie na najdrobniejszych szczegółach wykonywanych ćwiczeń.

Podopieczni policjanta mogą pochwalić się dużymi sukcesami. W V Ogólnopolskim Turnieju w Brazylijskim Jiu-Jitsu, który odbył się w październiku w Stalowej Woli, "Charakterne Dzieciaki" zdobyły 28 krążków - 11 złotych, 4 srebrne i 13 brązowych. I to nie koniec sukcesów młodych wojowników w tym miesiącu. Końcem października w Luboniu pod Poznaniem odbyły się VIII Mistrzostwa Europy CBJJP Gi i No Gi jiu-jitsu, czyli impreza o najwyższej randze, w jakiej podopieczni Jakuba mogą brać udział w Polsce. Z tej sportowej gali młodzi dębiccy zawodnicy przywieźli tytuły mistrzów i wicemistrzów Europy, 2 złote medale, 2 srebrne oraz brązowy. W listopadzie wychowankowie dębickiego policjanta wzięli udział w turnieju Salt Cup Wieliczka-Liga Małopolska Jiu-Jitsu, wynik to 12 medali - 4 krążki w kolorze złotym, 4 srebrne i 4 brązowe.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!