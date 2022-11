Policjant w czasie wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna miał blisko 2 promile Data publikacji 15.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki czujności policjanta po służbie kolejny nietrzeźwy kierujący został wyeliminowany z ruchu drogowego. Aspirant sztabowy Sylwester Olender w porę zareagował i przerwał jazdę nieodpowiedzialnego kierowcy, który mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Odpowiedzialną i profesjonalną postawą wykazał się policjant, który pełni funkcję Kierownika Posterunku w Cybince - aspirant sztabowy Sylwester Olender. W piątkowy poranek, 11 listopada 2022 roku, w dniu wolnym od służby zauważył mężczyznę, który przyjechał pojazdem osobowym marki Renault na stację benzynową w Cybince, a jego stan wskazywał, że może być pod wpływem alkoholu. Kiedy funkcjonariusz zobaczył, że kierowca kupuje alkohol przy kasie stacji benzynowej, postanowił baczniej mu się przyjrzeć. Bełkotliwa mowa mężczyzny i woń alkoholu nie pozostawiała złudzeń. Policjant nie wahał się zareagować. Mężczyzna chciał wsiąść do auta i odjechać, jednak mundurowy podszedł do pojazdu i uniemożliwił mu dalszą jazdę. Wezwany na miejsce patrol przebadał 45-letniego kierowcę i okazało się, że ma on blisko 2 promile alkoholu w organizmie i orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań celem wytrzeźwienia. Za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz złamanie zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Lubuscy policjanci każdego dnia udowadniają, że służba to nie zwykła praca - to bycie w gotowości do działania w dzień i w nocy. Szybka reakcja na łamanie prawa, na ratunek innego życia, często z narażeniem własnego.

Policjanci prowadzą liczne działania profilaktyczne, które mają na celu zapobieganie i eliminowanie nietrzeźwych kierujących z ruchu drogowego. Apelujemy, aby reagować i nie przyzwalać na jazdę po alkoholu, który jest on jedną z głównych przyczyn tragedii na drogach.