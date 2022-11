Kolejny raz policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 15.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Skuteczna interwencja funkcjonariuszy z Komisariatu Szczecin - Nad Odrą zapobiegła tragedii, która mogła wydarzyć się w sobotni wieczór na moście. 37-letnia kobieta chciała z niego skoczyć. W momencie przyjazdu mundurowych siedziała z przewieszonymi już nogami za barierkę. Podjęte przez policjantów negocjacje przyniosły oczekiwany efekt.

Policjanci muszą być przygotowani na każdą sytuację, ponieważ często w ich służbie walka toczy się o to, co najcenniejsze, czyli ludzkie życie. Szczecińscy mundurowi wielokrotnie już udowadniali swoją skuteczność w tego rodzaju działaniach. W miniony weekend policjanci z Komisariatu Szczecin - Nad Odrą zostali zaalarmowani, że kobieta chce skoczyć z jednego z mostów na terenie miasta. Na miejsce szybko skierowani zostali policjanci będący najbliżej. Zastali tam zapłakaną kobietę, która miała już przewieszone nogi za barierkę. Desperatka była cała roztrzęsiona i nie reagowała na prośby policjantów o zejście z barierki i odsunięcie się od krawędzi mostu. Funkcjonariusze krok po kroku podejmowali rozmowę z kobietą budując u niej zaufanie. Jak się okazało, zrobili to skutecznie, ponieważ po chwili wykorzystali możliwość wciągnięcia jej w bezpieczną przestrzeń. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, a kobieta trafiła pod opiekę specjalistów.

Pamiętajmy, że jeśli odbieramy od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, nie możemy żadnej informacji zignorować. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Pomóżmy takiej osobie zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych. Nie oceniajmy w takich sytuacjach, a pomagajmy. Przypominamy, że na terenie każdego miasta i powiatu znajduje się wiele instytucji, między innymi Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej, czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, zanim dojdzie do tragicznych w skutkach wydarzeń.

Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować komuś życie. Reagujmy za każdym razem kiedy jesteśmy świadkami takich lub podobnych sytuacji. Telefon o np .: pijanym kierowcy, przemocy domowej oraz krzywdzie wobec innych może komuś pomóc, a nawet uratować życie.