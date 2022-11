Policjanci ratowali poszkodowanych w wybuchu gazu Data publikacji 15.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego łęczyckiej komendy pośpieszyli z pomocą lokatorom kamienicy, w której wybuchł gaz. Mundurowi pomogli wydostać się poszkodowanym z mieszkania, udzielili im pomocy i zapobiegli pożarowi budynku. Na szczęście nikt nie doznał poważnych obrażeń. Wszystko wskazuje, że był to nieszczęśliwy wypadek.

14 listopada 2022 roku około godziny 15.00 policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego komendy powiatowej pojechali do jednej z kamienic w Łęczycy, gdzie do mieszkania miał dobijać się mężczyzna. Kiedy mundurowi dotarli na miejsce, okazało się, że problem został zażegnany i nie ma potrzeby interwencji. Nagle z sąsiedniego mieszkania dobiegł odgłos wybuchu, a z wnętrza na klatkę wytoczyła się płonąca butla gazowa. W tej sytuacji policjanci natychmiast podjęli działanie. Pomogli przebywającym w mieszkaniu kobiecie i mężczyźnie wydostać się z budynku i wezwali pomoc. Zaczęli też gasić ogień, aby nie rozprzestrzenił się po budynku. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, do wybuchu doszło podczas wymiany butli gazowych. Ogień objął wyposażenie kuchni, a przebywające wewnątrz osoby doznały poparzenia dłoni. Policjanci ugasili płonącą butlę kocem gaśniczym i gaśnicą samochodową. Drugą butlę, która była już podłączona do kuchenki, wynieśli na zewnątrz, aby nie doszło do następnego wybuchu. Na miejscu zjawił się kolejny patrol Policji, który pomógł w udzielaniu pomocy medycznej poszkodowanym. Przyjechała też straż pożarna i karetka pogotowia.

Dzięki sprawnej interwencji policjantów nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia a poszkodowani 54-letni dostawca gazu i 76-letnia lokatorka trafili pod opiekę medyków. Na szczęście obrażenia nie zagrażają ich życiu. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z wydziału kryminalnego oraz biegły z zakresu pożarnictwa. Wszystko wskazuje, że wybuch nastąpił na skutek nieszczęśliwego wypadku. Okoliczności zdarzenia wyjaśni postępowanie prowadzone przez łęczyckich policjantów pod nadzorem miejscowej prokuratury.