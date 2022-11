Posłużył się fałszywymi fakturami, w celu wyłudzenia blisko 77 tys podatku VAT Data publikacji 15.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat grozić może mężczyźnie podejrzanemu o posłużenie się fałszywymi fakturami w celu wyłudzenia podatku VAT. 43-latek w urzędzie skarbowym przedstawił 42 faktury poświadczające nieprawdę, a dotyczące dostaw towarów do jednej z jeleniogórskich firm, co w rzeczywistości nie miało miejsca. Wartość przedstawionych faktur opiewała na kwotę ponad 334 tys. zł, z czego wyliczono do zwrotu blisko 77 tys. zł podatku VAT. Teraz mężczyzna za przestępstwo, o które jest podejrzany, odpowie przed sądem.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze prowadzą czynności w sprawie działalności 43-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o posłużenie się fałszywymi fakturami.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna prowadząc swoją działalność gospodarczą jako firma kurierska, w okresie od sierpnia 2018 roku do stycznia 2021 roku wielokrotnie posłużył się fałszywymi fakturami. W urzędzie skarbowym przedstawił on 42 faktury poświadczające nieprawdę, a dotyczące dostaw towarów do jednej z jeleniogórskich firm, co w rzeczywistości nie miało miejsca. Wartość przedstawionych faktur opiewała na kwotę ponad 334 tysięcy złotych, z czego wyliczono do zwrotu blisko 77 tysięcy złotych podatku VAT. Obecnie mężczyzna pobrany już zwrot podatku wraz z odsetkami musi zwrócić na rzecz Skarbu Państwa.

Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo okoliczności tej sprawy. 43-latek za czyn, o który jest podejrzany, odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.