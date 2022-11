Starsza, schorowana kobieta chodziła po torowisku – pomogli jej policjanci Powrót Generuj PDF Drukuj Świebodzińscy policjanci dostali zgłoszenie o starszej, schorowanej kobiecie, która chodzi po torowisku. W jej pobliżu mają przejeżdżać pociągi ekspresowe. Skierowany na miejsce patrol wyprowadził zagubioną kobietę w bezpieczne miejsce i wezwał pogotowie. Szczęśliwie kobieta nie potrzebowała pomocy medycznej i można było przekazać ją pod opiekę rodziny.

Trudno jest ująć w ramy to, czego dotyczą policyjne interwencje. Są to zatrzymania sprawców przestępstw i wykroczeń, poszukiwania osób zaginionych lub ściganych przez prawo, czuwanie nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym i obsługa zdarzeń drogowych, profilaktyka, której celem jest zapobieganie wielu zdarzeniom, ale nie tylko. Kiedy sytuacja życiowa sprawia, że samodzielnie nie ma możliwości, by sobie poradzić, zawsze po pomoc zwraca się do Policji. To zaufanie jest dla nas największą nagrodą.

We wtorek, 15 listopada, świebodzińscy policjanci dostali zgłoszenie, że starsza kobieta chodzi po torowisku w rejonie Świebodzina. W jej pobliżu przejeżdżają pociągi, w tym ekspresowe. Aby nie doszło do tragedii, pilnie na miejsce został skierowany patrol, który dotarł do kobiety. Była to 68-latka, która była ewidentnie zagubiona. Kobieta miała również problemy z poruszaniem się i przy chodzeniu wspomagała się tak zwanym balkonikiem. Z uzyskanych wyjaśnień wynikało, że kobieta chciała pojechać pociągiem- niestety nie była w stanie określić dokąd. Policjanci na miejsce wezwali karetkę pogotowia. Szczęśliwie okazało się, że kobieta nie potrzebowała pomocy medycznej i można było przekazać ją rodzinie, która otoczyła ją opieką.

Bez względu na to, czy doszło do czynu zabronionego, czy nie, Policjanci zawsze przyjadą na miejsce, by „Pomagać i Chronić”.