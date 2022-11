Oferował do sprzedaży ekogroszek i karty graficzne. Trafił do aresztu Data publikacji 16.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali 25-letniego mieszkańca Częstochowy, który oszukał kilkanaście osób na kwotę ponad 60 tys. zł. za pośrednictwem portalu aukcyjnego. Częstochowianin oferował do sprzedaży ekogroszek i karty graficzne, których nie posiadał. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu trafił do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Policjanci z Częstochowy zwalczający przestępczość gospodarczą otrzymali zgłoszenia o oszustwie od 17 osób, które dokonały zakupów przez Internet. 9 klientów kupiło karty graficzne, a 8 ekogroszek. Łącznie stracili ponad 60 tysięcy złotych, a zakupionych produktów nigdy nie otrzymali. Policjanci zatrzymali do tej sprawy 25-letniego mieszkańca Częstochowy, który już wcześniej był karany przez inne jednostki Policji za podobne przestępstwa. Z ustaleń policjantów wynika, że dotąd do sądów trafiło 20 aktów oskarżenia przeciwko 25-latkowi.

Już w lipcu br. policjanci z Częstochowy wpadli na trop 25-letniego oszusta. Usłyszał wtedy zarzuty oszustwa 3 osób przy sprzedaży kart graficznych. Jednak mimo to kontynuował swój przestępczy proceder, dodając do ofert sprzedaży ekogroszek. Kilka miesięcy później miał już na swoim koncie 17 kolejnych oszukanych w ten sam sposób osób. W ubiegłym tygodniu sąd, na wniosek prokuratora, zdecydował, że młody oszust kolejne 3 miesiące spędzi teraz w areszcie. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Uwaga!

Zakupy poprzez Internet, zwłaszcza przed świętami, cieszą się ogromną popularnością. Są bardzo wygodne i dają możliwość wyboru najatrakcyjniejszej spośród ofert licznych sklepów internetowych czy portali aukcyjnych. Kupując w sieci, musimy jednak pamiętać, że Internet to również miejsce, gdzie działają przestępcy, którzy chcą wzbogacić się naszym kosztem. Apelujemy, aby korzystając z tej formy zakupów zachować podstawowe środki ostrożności i zdrowy rozsądek. Za każdym razem sprawdźmy wiarygodność sprzedawcy, jego poprzednie aukcje oraz opinie kupujących na jego temat. W miarę możliwości korzystajmy z opcji płatności za zakupy "za pobraniem". Bądźmy czujni i nie dajmy się okraść!