Policjant z Lubina po służbie zatrzymał poszukiwanego i z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów

Policjant lubińskiej komendy w czasie wolnym od służby, rozpoznał i zatrzymał poszukiwanego mężczyznę. 38-latek prowadził pojazd pomimo sądowego, dożywotniego zakazu. Lubinianin nie spodziewał się zatrzymania przez nieumundurowanego funkcjonariusza. Teraz ponad 2 lata spędzi w zakładzie karnym.

Wywiadowca wydziału prewencji lubińskiej komendy, będąc w czasie wolnym od służby, jadąc swoim prywatnym samochodem, na jednej z ulic miasta zwrócił uwagę na mężczyznę jadącego Audi. Funkcjonariusz skojarzył wizerunek kierowcy z osobą poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości.

Policjant postanowić zweryfikować swoje przypuszczenia, dlatego pojechał za mężczyzną kilka ulic, a kiedy ten zaparkował pojazd, funkcjonariusz zastawił mu drogę uniemożliwiając wyjazd z miejsca parkingowego. Wywiadowca podejmując tą interwencję wylegitymował się, informując mężczyznę, że jest funkcjonariuszem Policji, nakazał pozostanie w samochodzie, a następnie skontaktował się telefonicznie z oficerem dyżurnym, prosząc o wsparcie.

Po chwili na miejscu pojawił się umundurowany patrol, który sprawdził mężczyznę w policyjnych systemach. Przypuszczenia wywiadowcy potwierdziły się. Okazało się, że 38-latek poszukiwany jest do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 4 miesięcy, a także posiada zasądzony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Kierujący trafił do policyjnej celi, skąd zostanie przewieziony do zakładu karnego celem odbycia zasądzonej wcześniej kary. Natomiast za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu do 5 kolejnych lat w więzieniu.