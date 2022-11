Policjanci uratowali mężczyznę, który chciał odebrać sobie życie Data publikacji 16.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Oficer dyżurny z Oksywia odebrał telefon od kobiety, która miała obawę o to, że jej mąż chce odebrać sobie życie. Dyżurny skierował policjantów na plażę, gdzie miał znajdować się mężczyzna. Okazało się, że 34-latek był w wodzie i oddalał się od linii brzegowej nie reagując na wołania. W związku z tym policjant wszedł do wody, dopłynął do mężczyzny i zholował go do brzegu. 35-latek został przekazany pod opiekę lekarzy.

Dyżurny z Komisariatu Policji w Gdyni-Oksywiu otrzymał zgłoszenie o tym, że 34-letni mężczyzna chce targnąć się na swoje życie. Funkcjonariusz w rozmowie telefonicznej ze zgłaszającą ustalił, że 34-latek wyszedł z mieszkania, po jakimś czasie zadzwonił do swojej żony, która podczas wideo-rozmowy zobaczyła w tle plażę i wywnioskowała, że jej mąż chce sobie coś zrobić.

Dyżurny natychmiast wysłał tam policjantów. Mundurowi na miejscu zastali dwóch mężczyzn, którzy szukali swojego kolegi. Policjanci znaleźli przy linii brzegowej ubrania, a dzięki latarkom zauważyli w wodzie mężczyznę, który nie reagował na ich wezwania. W związku z faktem, że mężczyzna coraz bardziej oddalał się od brzegu, jeden z policjantów bez wahania wszedł do wody, dopłynął do półprzytomnego mężczyzny, a następnie zholował go do brzegu. Mundurowi w obawie przed możliwością hipotermii okryli 34-latka swoimi kurtkami i nacierali go, aby go ogrzać. Od mężczyzny była wyczuwalna woń alkoholu.

Funkcjonariusze po akcji ratowniczej przekazali mężczyznę pod opiekę ratownikom medycznym.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).