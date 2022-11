Błąkał się po mieście. Reakcja świadka i policjanci pomogli seniorowi Data publikacji 18.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Empatią i wrażliwością na los innych wykazała się kobieta, która zauważyła błąkającego się starszego mężczyznę ubranego nieadekwatnie do pogody i wypowiadającego się nielogicznie. Mieszkanka miasta zadzwoniła pod numer alarmowy. Policjanci ustalili dane seniora. 86-latek trafiła pod opiekę rodziny.

W czwartek (17.11.2022) kilka minut po godz. 6:00 zaniepokojona mieszkanka miasta poprosiła policjantów o pomoc. Kobieta zauważyła chodzącego po osiedlu starszego mężczyznę, którego zachowanie wskazywało no to, że jest zagubiony. Kontakt z nim był utrudniony, dlatego wezwała na miejsce funkcjonariuszy. Mężczyzna wypowiadał się chaotycznie, nie wiedział, gdzie mieszka ani co robi. Nie miał przy sobie dokumentów. Ubrany był nieadekwatnie do pogody — miał ubraną koszulkę i był w kapciach. Ze szczątkowych informacji policjanci ustalili, kim jest i gdzie mieszka mężczyzna. Okazało się, że to 86-letni mieszkaniec Kętrzyna. Policjanci zaopiekowali się mężczyzną i wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego, który nie stwierdziłby seniorowi coś zagrażało. 86-latek został przekazany pod opiekę rodziny. Dzięki przekazanej informacji przez kobietę ta historia zakończyła się pomyślnie.

Apelujemy do bliskich osób starszych, by w najwyższym stopniu zadbali o ich bezpieczeństwo. Starsze osoby bardzo łatwo mogą stracić orientację w terenie, zabłądzić i znacznie się oddalić. Z uwagi na to, dobrą praktyką jest zrobienie naszywek lub umieszczenie w kieszeniach odzieży karteczek z adresem lub numerem telefonu opiekuna.