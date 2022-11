Ostrożność to podstawa bezpieczeństwa - czujny 87-latek nie dał się oszukać "na wnuczka" Data publikacji 18.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzeźwością umysłu i rozsądkiem wykazał się 87-letni mieszkaniec Krosna Odrzańskiego, który nie dał się oszukać. Gdy zadzwonił do niego mężczyzna podający się za wnuczka, zwiększył czujność i dzięki wcześniejszej edukacji w tym temacie, wiedział co należy zrobić.

W czwartek (17 listopada) około godziny 12.00, 87-letni mieszkaniec Krosna Odrzańskiego otrzymał telefon od rzekomego wnuka, który spowodował wypadek. „Wnuczek” po tym, jak potrącił kobietę na pasach, miał ze złamaną ręką znajdować się w szpitalu. Według rozmówcy można było inaczej załatwić sprawę, jednak na to by kobieta wycofała oskarżenie potrzebne były pieniądze. Na szczęście pan Mieczysław, nie dał się ponieść emocjom i zachowując czujność uważnie słuchał to, co mówi mężczyzna. Początkowo zaczął wypytywać 87-latka, czy ma znajomości na policji i w szpitalu, a gdy starszy pan zaprzeczył, wówczas pseudo wnuczek zaczął przedstawiać wymyśloną historię. Krośnianin, mimo iż dostawał odpowiedzi na zadawane pytania, był cały czas ostrożny i coraz bardziej nabierał pewności, że ma do czynienia z oszustem. Głos, który słyszał z pewnością nie należał do jego wnuka i mimo zapewnień, że jego zmiana jest spowodowana wypadkiem, nie uwierzył. 87-latek po oznajmieniu rozmówcy, iż wie, że ma do czynienia z oszustem, rozłączył się. O słuszności swojej decyzji przekonał się chwilę później, gdy z wizytą przyszedł do niego prawdziwy wnuk, zaprzeczając by takie zdarzenie miało miejsce. W tak zdecydowanym działaniu pomogły mu różnego rodzaju doniesienia medialne i komunikaty prasowe, dzięki którym wiedział, na co zwrócić uwagę i co należy zrobić.

Sytuacja, której doświadczył pan Mieczysław doskonale pokazuje jak ważna jest ciągła edukacja. Nie możemy być obojętni wobec tego, co nas otacza i myśleć, że nas to nie dotyczy i nie spotka. Warto słuchać i czytać o zasadach bezpieczeństwa, które pozwolą uchronić nas przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami.

Dla tych osób, które mają jeszcze jakieś wątpliwości na ten temat bądź nie wiedzą, co należy zrobić, przypominamy kilka zasad:

POTWIERDŹ KTO DZWONI – jeśli zadzwoni ktoś z prośbą o pomoc finansową, podając się za krewnego lub znajomego, upewnij się, czy faktycznie potrzebna jest mu pomoc. Zadzwoń bezpośrednio do swojego krewnego, aby to sprawdzić;

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ – Policja NIGDY nie żąda przekazania pieniędzy, nie proponuje zabezpieczenia oszczędności oraz nie angażuje obywateli w prowadzone sprawy;

NIE DZIAŁAJ POD PRESJĄ CZASU – nie ufaj osobom, które przez telefon proszą o szybkie przekazanie pieniędzy, na przykład na prawnika lub pomoc drogową. Zastanów się, czy osoba, z którą rozmawiasz, to na pewno krewny;

ŻĄDAJ OKAZANIA DOKUMENTÓW – w przypadku osób podających się za przedstawicieli instytucji, zawsze żądaj okazania legitymacji lub identyfikatora;

NIE WPUSZCZAJ OBCYCH DO DOMU – jeśli musisz kogoś wpuścić do domu, nie zostawiaj go ani na chwilę samego. Najlepiej, żeby towarzyszył Ci wtedy Twój sąsiad lub ktoś z rodziny;

CHROŃ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ – nigdy nie mów obcym ile masz gotówki i nie zdradzaj żadnych osobistych informacji. Gdy dzwoni do Ciebie telefon i usłyszysz w słuchawce „ankietera”, nigdy nie podawaj hasła do konta bankowego, numeru PIN do kart płatniczych, numeru dowodu osobistego;

NIE PRZEKAZUJ SWOICH PIENIĘDZY – nie przekazuj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów, transakcje zawieraj w siedzibie firmy lub za pośrednictwem poczty, przed podpisaniem umowy, skontaktuj się z kimś z rodziny;

BEZPIECZNIE PRZECHOWUJ PIENIĄDZE – pieniądze lepiej przechowywać w banku niż w przysłowiowej „skarpecie”. Pościel w szafie to nie jest odpowiednie miejsce na przechowywanie swoich pieniędzy. Idź z duchem czasu i swoje oszczędności bezpiecznie przechowuj w banku;

ZADZWOŃ NA 112 – gdy ktoś do Ciebie dzwoni w sprawie przekazania pieniędzy i pojawią się jakiekolwiek podejrzenia, że to może być oszustwo, koniecznie powiadom Policję dzwoniąc pod nr 112.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

