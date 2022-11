Ponad 120 kg tytoniu zabezpieczyli policjanci z Wrocławia Data publikacji 18.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą wrocławskiej komendy miejskiej w wyniku przeprowadzonych czynności namierzyli i zatrzymali mężczyznę, który będzie odpowiadał za nielegalne posiadanie wyrobów tytoniowych. Zabezpieczono ponad 120 kg krajanki tytoniowej, która nie posiadała znaków skarbowych akcyzy. O dalszych losach 29-latka zadecyduje sąd.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu każdego dnia wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, które prowadzą do ujawnienia szeregu przestępstw. Jednym z sukcesów, który mają na swoim koncie, jest zatrzymanie w ostatnich dniach mężczyzny, który będzie odpowiadał przed sądem za nielegalne posiadanie wyrobów tytoniowych.

W trakcie czynności przeprowadzonych na terenie Psiego Pola mundurowi zabezpieczyli, ujawniony w pojeździe użytkowanym przez 29-latka, nielegalny towar w postaci ponad 120 kg krajanki tytoniowej. Wyroby nie posiadały polskich znaków akcyzy i były zapakowane w kilkanaście worków, które mężczyzna przewoził w osobowym Audi.

Straty Skarbu Państwa, gdyby nielegalny towar został wprowadzony na czarny rynek, oszacowane zostały na kwotę 130 tysięcy złotych.

Zgodnie z art . 65 § 1 Kodeksu Karnego skarbowego za popełniony czyn mężczyźnie grozić może kara grzywny lub kara pozbawienia wolności, ale o tym ostatecznie zdecyduje sąd.