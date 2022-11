Policjanci uratowali życie 61-latka Data publikacji 18.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z warszawskiego Oddziału Prewencji Policji, starszy posterunkowy Patryk Zientek oraz posterunkowy Maciej Zakrzewski uratowali życie 61-latka. Przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową. Do Komendy Rejonowej Policji Warszawa III wpłynęły podziękowania od syna mężczyzny, któremu Policjanci udzielali pomocy. 61-latek na dzień dzisiejszy czuje się dobrze.

Na początku listopada br. starszy posterunkowy Patryk Zientek oraz posterunkowy Maciej Zakrzewski z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie patrolowali teren Dworca Zachodniego. W pewnym momencie podbiegła do nich przypadkowa osoba mówiąc, że na terenie peronu autobusowego starszy mężczyzna stracił przytomność i nie oddycha. Mundurowi natychmiast pobiegli zobaczyć, co się stało i przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, liczyła się każda sekunda. Po chwili funkcje życiowe u 61-latka wróciły. Okazało się, że podróżował wraz ze swoim synem, który pomagał funkcjonariuszom w trakcie działań. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni przetransportowali pacjenta do szpitala, gdzie wraca do pełni sił.

W takich sytuacjach liczy się każda sekunda. Dzięki profesjonalnym i skutecznym działaniom policjantów udało się uratować życie. Do Komendy Rejonowej Policji Warszawa III wpłynęły podziękowania od syna 61-latka. Mężczyzna przeszedł operację i czuje się dobrze.

Pamiętajmy, że znajomość zasad pierwszej pomocy jest bardzo ważna. Nigdy nie wiemy kiedy spotkamy się z sytuacją, w której potrzebna będzie pomoc drugiemu człowiekowi. Każdy z nas może uratować czyjeś życie!