Reprezentacja polskiej Policji w piłce nożnej kobiet gotowa do udziału w MŚ w Holandii Data publikacji 21.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W Muszynie w dniach 14-17 listopada odbyło się zgrupowanie kondycyjno-taktyczne Reprezentacji Polskiej Policji w Piłce Nożnej Kobiet w związku z udziałem w Mistrzostwach Świata Służb Mundurowych, które odbędą się w Holandii. W obozie uczestniczyło 13 funkcjonariuszek oraz sztab szkoleniowy pod kierownictwem selekcjonera Andrzeja Kuczyńskiego z Bura Komunikacji Społecznej KGP, trenera Mateusza Orzechowskiego z KWP Kraków oraz trenerki Izabeli Zdonek z KWP Łódź.

Obóz rozpoczął się 14 listopada br. wieczorem. Po przyjeździe do Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego PZN „Nestor” w Muszynie, uczestniczki obozu, które na co dzień pracują w Komendzie Stołecznej Policji, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, we Wrocławiu, Poznaniu i Radomiu wyszły na pierwszy trening. Trenerzy przyglądali się bacznie każdemu wykonywanemu ćwiczeniu, zwracając uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Profesjonalizm, skuteczność oraz technika zawodniczek reprezentacji stanowi ogromne przełożenie na osiągane wyniki. W trakcie obozu funkcjonariuszki wzięły udział w 5 jednostkach treningowych, na których pracowano nad techniką i taktyką gry na hali. Na koniec zgrupowania została rozegrana gra wewnętrzna po której sztab szkoleniowy wytypował dwie piątki, które rozegrają pierwszy mecz w Mistrzostwach Świata.

Głównym celem zgrupowania było jak najlepsze przygotowanie się do największego Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych kobiet i mężczyzn na świecie, który odbywać się w będzie dniach 21-25 listopada w miejscowości Eibergen w Holandii. Do zawodów w kategorii kobiet OPEN zgłoszonych zostało 18 drużyn, a nasze zawodniczki w fazie grupowej zmierzą się z funkcjonariuszkami m.in. z Portugalii, Włoch, Czech, Norwegii, Francji, Holandii. Trzymamy kciuki za naszą reprezentację i życzymy sukcesu na MŚ w Holandii.

Za wsparcie organizacji zgrupowania szczególne podziękowania kierujemy Dyrektorowi Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Nestor" w Muszynie Panu Bogdanowi Kałuckiemu, gdzie przygotowano dla reprezentacji bardzo dobre warunki, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Muszynie Panu Andrzejowi Gancarzowi za udostępnienie hali sportowej do przeprowadzenia treningów, a także Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej za wypożyczenie strojów sportowych i sprzętu na potrzeby treningowe podczas zgrupowania oraz na mecze w Mistrzostwach Świata w Holandii. Jak zawsze Region IPA Centralne Biuro Śledcze Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA stanął na wysokości zadania i pomógł w sprawach organizacyjnych za co również dziękujemy.

Tekst: Iza Zdonek, Zdjęcia: Mateusz Orzechowski