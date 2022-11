6 osób z zarzutami w związku ze śmiercią mężczyzny w Gorlicach Data publikacji 21.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną sobotę nad ranem, w miejscowości Kobylanka, w powiecie gorlickim doszło do bójki, w wyniku której 25-letni mieszkaniec Gorlic poniósł śmierć. Policja zatrzymała w tej sprawie 6 osób.

W sobotę, 19 listopada 2022 roku nad ranem do gorlickiego szpitala został przywieziony przez rodzinę młody mężczyzna w bardzo ciężkim stanie. Pomimo udzielonej natychmiast pomocy medycznej w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Na ciele 25-letniego mieszkańca Gorlic ujawniono rany cięte i kłute, które mogły powstać w wyniku użycia niebezpiecznego narzędzia.

Natychmiast po zgłoszeniu policjanci z komendy powiatowej w Gorlicach i miejscowa prokuratura podjęli czynności zmierzające do ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia, jak i osób biorących w nim udział. Już po kilku godzinach, policjanci wytypowali i zatrzymali 6 mieszkańców powiatu gorlickiego w wieku od 24 do 38 lat, którzy mieli związek z tym zdarzeniem.

Zatrzymane osoby zostały przesłuchane w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym oraz udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na chwilę obecną wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju, wobec trzech kolejnych prokurator skierował wniosek do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego na 3 miesiące. Ostatni z podejrzanych oczekuje na decyzję prokuratora co do zastosowania środka zapobiegawczego.