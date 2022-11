Przejęli blisko pół tony nielegalnego tytoniu Data publikacji 21.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej zabezpieczyli w ubiegłym tygodniu worki pełne krajanki tytoniu, a także liście tytoniu. Łącznie blisko pół tony kontrabandy. Nielegalny biznes prowadzili dwaj mężczyźni w wieku 31 i 39 lat. Szacuje się, że ten proceder mógł narazić Skarb Państwa na straty w kwocie około 500 tys. zł. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty przestępstw akcyzowych.

W minionym tygodniu kazimierscy kryminalni wkroczyli do budynku gospodarczego w jednej z miejscowości w gminie Kazimierza Wielka. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 470 kg przygotowanej krajanki tytoniowej oraz 34 kg liści tytoniowych. Rozdrobniony tytoń spakowany był w workach i najprawdopodobniej przygotowany do dalszej obróbki oraz dystrybucji. Śledczy zabezpieczyli także maszyny służące do rozdrabniania i krojenia liści tytoniu, a także suszenia i mieszania. Policjanci oszacowali, że Skarb Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego mógł stracić na tym procederze ponad 500 tysięcy złotych.

Śledczy do tej sprawy zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 31 i 39 lat. W miniony piątek mężczyźni usłyszeli zarzuty. Decyzją prokuratora, do czasu sądowego finału sprawy muszą stawiać się dwa razy w tygodniu w ramach dozoru w jednostce Policji. Mają zakaz opuszczania kraju oraz zastosowane zostało poręczenie majątkowe.

Mężczyźni muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną za naruszenie przepisów karano skarbowych, za co grozi wysoka kara grzywny, a także kara pozbawienia wolności.