Dostarczył fałszywe faktury, na podstawie których 43-latek wyłudził blisko 77 tysięcy podatku VAT Data publikacji 21.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat grozić może 31-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o dostarczenie mieszkańcowi powiatu karkonoskiego fałszywych faktur w celu wyłudzenia podatku VAT. Na podstawie 42 faktur, opiewających na ponad 334 tysiące złotych, poświadczających nieprawdę, na dostawę towarów do jednej z jeleniogórskich firm 43-latek wyłudził blisko 77 tysięcy złotych podatku. Zatrzymany 31-latek usłyszał zarzuty w tej sprawie. Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutu 31-letniemu mieszkańcowi powiatu karkonoskiego podejrzanemu o posłużenie się fałszywymi fakturami.

Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna podając się za pracownika jednej z jeleniogórskich stacji paliw zaproponował 43-letniemu mieszkańcowi powiatu karkonoskiego prowadzącemu lokalną firmę kurierską, wystawianie zbiorczych comiesięcznych faktur za paliwo, zamiast pojedynczych. Dodatkowo zaproponował, że kwoty na fakturach mogą być wyższe, a w zamian za to oczekiwał kwoty odpowiadającej wartości kilku procent całości miesięcznej faktury.

Okazało się, że w okresie od sierpnia 2018 roku do stycznia 2021 roku dostarczył 43-latkowi 42 faktury poświadczające nieprawdę, a dotyczące dostawy towarów, które faktycznie nie miały miejsca. Wartość przedstawionych faktur opiewała na ponad 334 tysiące złotych, z czego wyliczono do zwrotu blisko 77 tysiące złotych podatku VAT. Link do poprzedniej publikacji: Posłużył się fałszywymi fakturami, w celu wyłudzenia blisko 77 tys podatku VAT

Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo okoliczności tej sprawy. Mężczyzna w prokuraturze usłyszał zarzuty w tej sprawie. Za popełniony czyn odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.