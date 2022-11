Policyjni medycy ratowali mężczyznę podczas służby przy granicy Data publikacji 21.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzcy policjanci od kilku miesięcy wspierają funkcjonariuszy służących przy granicy polsko-ukraińskiej. Są to głównie policjanci z oddziału prewencji, którzy w razie potrzeby stoją ramię w ramię z miejscowymi mundurowymi. Jak się okazało, ich pomoc może okazać się nieoceniona. Tym razem do akcji wkroczyli policjanci z Zespołu Medycznego OPP w Łodzi.

18 listopada 2022 roku około godziny 12.30 do karetki Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji w Łodzi podjechał bus. Kierujący nim, wyraźnie zdenerwowany mężczyzna poinformował, że na znajdującej się nieopodal bocznicy kolejowej doszło do wypadku. 30-letni pracownik pobliskiej firmy, podczas pracy, spadł z dużej wysokości i nie mógł się ruszać. Policyjni medycy natychmiast ruszyli za busem, który poprowadził ich na miejsce zdarzenia. Tam zauważyli leżącego na ziemi mężczyznę otoczonego grupą ludzi. Natychmiast podbiegli do rannego. Mężczyzna uskarżał się na ból kręgosłupa, był przytomny ale nie potrafił powiedzieć co dokładnie się wydarzyło. Medycy podjęli czynności ratunkowe i wezwali na miejsce pogotowie lotnicze. Podali mężczyźnie niezbędne leki założyli kołnierz ortopedyczny i za pomocą noszy podbierakowych położyli na desce ortopedycznej. Po około 10 minutach na miejsce przyleciał helikopter oraz dojechał karetka wezwana wcześniej przez współpracowników poszkodowanego. Dzięki szybkiej reakcji łódzkich funkcjonariuszy z Zespołu Medycznego OPP w Łodzi: aspirat Michał Pawłowski, młodszy aspirant Barbara Miklaszewska i starszy sierżant Dawid Balcerzak w chwili przybycia LPR mężczyzna był już gotowy do transportu, którym trafił do szpitala na dalsze badania.