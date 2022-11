Jadąc na miejsce kolizji bocheńscy policjanci odnaleźli zaginionego w sąsiednim powiecie 70-latka Data publikacji 21.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W niedzielny wieczór bocheńscy policjanci udali się na miejsce kolizji drogowej, do miejscowości Łazy. Jadąc na miejsce ruchliwą drogą krajową, zauważyli pieszego, który poruszał się bez elementów odblaskowych, powodując tym samym zagrożenie dla siebie i innych użytkowników drogi. Policjanci zatrzymali się i wylegitymowali mężczyznę. Okazało się, że senior był poszukiwany przez sąsiednią jednostkę policji w Brzesku, a jego zaginięcie zgłoszono dwie godziny wcześniej.

W niedzielę (20.11.2022) około godziny 19:30, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bochni, zostali skierowani do kolizji drogowej, do której doszło w miejscowości Łazy. Mundurowi kierowali się drogą krajową numer 94, gdzie w pewnym momencie już w miejscowości Łazy, na niezabudowanym odcinku jezdni zauważyli pieszego poruszającego się poboczem bez elementów odblaskowych. Mężczyzna był słabo widoczny, dlatego widząc zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla niego, jak i dla jadących drogą pojazdów, funkcjonariusze zatrzymali radiowóz i podjęli z nim rozmowę. Wylegitymowali pieszego, okazało się, że jest to 70-latek z Brzeska, którego poszukiwania, jako osoby zaginionej około dwie godziny wcześniej rozpoczęli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Mężczyzna był zdezorientowany i zmarznięty. Jak oświadczył, będąc w Brzesku chciał wrócić pieszo do domu znajdującego się na terenie powiatu brzeskiego, jednak pomylił kierunki i udał się w stronę Bochni. Odnaleziony 70-latek został przekazany rodzinie.