Akt oskarżenia przeciwko 18 oszustom ubezpieczeniowym, którzy wyłudzili ponad 65 milionów złotych Data publikacji 22.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli skomplikowane śledztwo związane z wielomilionowym wyłudzeniem. Śledczy zebrali materiał dowodowy przeciwko 18 osobom tworzącym grupę przestępczą. Podejrzani zawarli ponad 5000 fikcyjnych umów ubezpieczeniowych, za które otrzymali ponad 65 milionów złotych nienależnych prowizji od wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała już do sądu akt oskarżania przeciwko podejrzanym. Grozi im do 10 lat więzienia.

Śledczy z komendy wojewódzkiej, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zakończyli śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach. Sprawa dotyczyła wyłudzenia ponad 65 milionów złotych nienależnych prowizji ubezpieczeniowych.

Policjanci ustalili 18 sprawców - mieszkańców województwa śląskiego i dolnośląskiego w wieku od 24 do 42 lat, którzy brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej na terenie całego kraju. Śledczy ustalili, że osoby te od maja 2012 do lutego 2015 roku, pośredniczyli przy zawieraniu umów ubezpieczenia na życie. Oferowali podpisanie bardzo korzystnych polis, które były powiązane również z programem oszczędnościowym. Osoby, które podpisały wnioski ubezpieczeniowe, zostały wprowadzone w błąd przez nieuczciwych agentów. Usłyszały bowiem, że polisy są produktami darmowymi i w każdej mogą bez żadnych konsekwencji zrezygnować z umowy. Aby skorzystać z tej „promocji”, musieli zachęcić następną osobę do przystąpienia do ubezpieczenia. Oszuści sami opłacali pierwsze składki, a wprowadzona w błąd firma, po otrzymaniu pierwszej raty składki za ubezpieczenie, wypłacała agentowi prowizję. Część z tych umów była całkowicie fikcyjna. Oszuści wystawili fałszywe dokumenty, posługując się personaliami osób, których dane pozyskiwali z innych ubezpieczalni. Oferowali również drobne kwoty pieniędzy osobom za samo podpisanie ubezpieczenia, jednocześnie zawyżając we wnioskach dane o osiąganych dochodach, aby móc wyłudzić wyższe prowizje. Kwoty miesięcznych składek podpisanych umów wynosiły od kilkuset do kilku tysięcy złotych, co pozwalało oszustom jednorazowo wyłudzić prowizję w wysokości nawet kilkunastu tysięcy złotych. Zdarzało się również, że jedna osoba widniała na kilku takich umowach. Podejrzani zawarli w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych ponad 5000 fikcyjnych umów ubezpieczeniowych, za które otrzymali ponad 65 milionów złotych.

Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała już akt oskarżenia przeciwko ustalonym 18 osobom, którym przedstawiono łącznie 36 zarzutów za udział w grupach przestępczych oraz popełnienie oszustw na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych. Ponadto jeden z mężczyzn usłyszał zarzut założenia i kierowania grupą przestępczą. Grozi im kara do 10 lat więzienia.