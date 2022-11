Uderzenie w nielegalny biznes tytoniowy Data publikacji 22.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przejęte urządzenia i maszyny służące do produkcji papierosów oraz ich pakowania, zabezpieczenie blisko 3 ton tytoniu i prawie 2 mln papierosów, to efekt wspólnych działań CBŚP, KAS i Prokuratury. Do sprawy zatrzymano 12 osób, którym w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie przedstawiono zarzuty.

Policjanci z Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (KAS), pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie, rozbili międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą. W jej skład wchodzili obywatele Polski, Gruzji, Ukrainy oraz Białorusi. Członkowie gangu zajmowali się nielegalną produkcją i dystrybucją wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Na chwilę obecną straty Skarbu Państwa zarzucone podejrzanym oszacowano na ponad 2 mln zł z tytułu nieopłacenia należnej akcyzy natomiast narażenie na na uszczuplenie podatku VAT to ponad pół mln zł. W działaniach brali udział kontrterroryści z SPKP w Radomiu.

Na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego funkcjonariusze przeprowadzili skoordynowane działania. Na prywatnej posesji w hali ukryta była linia technologiczna służąca do produkcji i pakowania papierosów. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że na kolejnych posesjach znajdowała się krajalnia oraz miejsce konfekcjonowania papierosów. Łącznie zabezpieczono blisko 3 tony krajanki tytoniowej oraz prawie 2 mln sztuk papierosów. Przejęto także urządzenia służące do produkcji papierosów oraz do ich pakowania, a także opakowania, filtry, bibuły, okleiny i inne komponenty niezbędne do produkcji i konfekcjonowania papierosów. Szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru wyceniono na ponad 6 mln zł.

W trakcie realizacji zatrzymano łącznie 12 osób, które doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych, a także popełnienia przestępstwa przeciwko obowiązkom podatkowym. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w stosunku do dwóch podejrzanych.