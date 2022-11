Dzielnicowi pomogli samotnemu 74-latkowi Data publikacji 22.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Bielscy dzielnicowi pomogli mieszkającemu samotnie 74-latkowi. W jego domu było zimno, a on sam był schorowany i nie miał czym rozpalić w piecu. Mundurowi przynieśli opał, ogrzali dom i podgrzali mężczyźnie posiłek. Informacje o trudnej sytuacji mieszkańca gminy Bielsk Podlaski przekazali pomocy społecznej. W okresie mrozów, hasło „pomagamy i chronimy” nabiera szczególnego znaczenia.

Okres, w którym temperatury spadają poniżej zera jest szczególnie trudny dla osób bezdomnych, schorowanych, pozbawionych opieki, czy niezaradnych życiowo. Takie osoby są pod szczególnym nadzorem policjantów, w szczególności dzielnicowych. To właśnie oni, w trakcie jednej ze służb, odwiedzili samotnie mieszkającego 74-latka w gminie Bielsk Podlaski. Kiedy mundurowi weszli do jego domu okazało się, że jest tam bardzo zimno, a mężczyzna siedzi w kurtce i czapce. Senior powiedział policjantom, że jest schorowany i nie ma siły, aby przynieść opał oraz rozpalić w piecu. Dodał, że jest samotny i nikt mu nie pomaga. Mundurowi od razu przynieśli mu z podwórka opał na kilka dni oraz rozpalili w piecu. Dzięki temu mógł zjeść również ciepły posiłek. Informację o trudnej sytuacji mieszkańca gminy Bielsk Podlaski dzielnicowy przekazał do pomocy społecznej. 74-latek był wdzięczny policjantom za pomoc, bo jak powiedział, "musiałby znów spać w zimnie". Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest pomoc osobom starszym i schorowanym, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

W czasie mrozów nie bądźmy obojętni i reagujmy! Czasami jeden telefon na 112 może uratować komuś życie.

Wszelkie sygnały o osobach potrzebujących pomocy w okresie zimy możemy też zgłaszać za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każda taka informacja nie pozostanie bez reakcji.