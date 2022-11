Poprzez gwałtowne hamowanie celowo doprowadził do kolizji drogowej

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek (17.11.2022) o godzinie 10:10 na drodze wojewódzkiej nr 254 w miejscowości Szczepanowo. Skierowani na miejsce policjanci dzięki nagraniu z kamery samochodowej jednego z uczestników ustalili, że 23-letni mieszkaniec Warszawy kierując pojazdem marki Volkswagen Passat wykonał manewr wyprzedzania pojazdu Fiat Stilo, po czym bez uzasadnionej przyczyny gwałtownie zahamował, w wyniku czego doprowadził do najechania na tył jego pojazdu. W ocenie funkcjonariuszy zachowanie 23-latka było celowe i złośliwe, a stworzone zagrożenie na drodze bardzo realne, dlatego policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu mu prawa jazdy. Dokumentacja ze zdarzenia wraz z wnioskiem o ukaranie trafi do sądu, który podejmie decyzję o tym, czy mężczyzna zachowa uprawnienia do kierowania pojazdami.

Policjanci apelują do wszystkich kierowców o rozwagę na drodze i jazdę zgodną z przepisami. Jeżeli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu, poinformuj o tym najbliższą jednostkę policji. Nagrania z zapisem nieprawidłowych i groźnych zachowań możesz również przesłać mailowo na adres: stopagresjidrogowej-kwp@bg.policja.gov.pl