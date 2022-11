Służby poszukują ciała Jacka Jaworka Data publikacji 22.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkuset policjantów wspieranych przez ratowników GOPR, żołnierzy WOT, mundurowych Straży Leśnej oraz strażaków OSP od wczoraj przeszukuje tereny leśne w okolicach Borowców (pow. częstochowski). Służby poszukują ciała Jacka Jaworka podejrzanego o zabójstwo trzech osób w lipcu 2021 r. W szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej na bardzo trudnym terenie wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, m.in. drony, trackery GPS i quady. Poszukiwania będą prowadzone do środy.

Do zbrodni doszło w nocy z 9/10 lipca w miejscowości Borowce ( pow. częstochowski). Policjanci, którzy przyjechali na miejsce awantury domowej po kilkunastu minutach od zgłoszenia, znaleźli 3 ciała. Zginęło 44-letnie małżeństwo i ich 17-letni syn. Sprawą natychmiast zajęli się śledczy i prokuratura. Jednocześnie rozpoczęły się poszukiwania na szeroką skalę podejrzanego o dokonanie zbrodni Jacka Jaworka, a wkrótce za mężczyzną wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania oraz wyznaczono nagrodę za pomoc w jego zatrzymaniu.

Wczoraj w terenie leśnym w Borowcach kilkuset policjantów ze Śląska i innych województw, wspieranych przez ratowników GOPR , żołnierzy WOT , mundurowych Straży Leśnej oraz strażaków OSP rozpoczęło poszukiwania ciała Jacka Jaworka. Śmierć mężczyzny w terenie leśnym w okolicy miejsca, gdzie doszło do potrójnego zabójstwa, to jedna z hipotez brana pod uwagę przez śledczych. Jednocześnie w dalszym ciągu Jacek Jaworek jest poszukiwany listem gończym oraz na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Policjanci oraz inne służby skrupulatnie przeszukują trudny i wymagający teren kilku kilometrów kwadratowych. Mowa o terenie leśnym, przez który w ubiegłym roku przeszła trąba powietrzna, która powaliła wiele drzew, uniemożliwiając dostęp do różnych miejsc. Obecnie, dzięki wielu miesiącom pracy leśników, którzy systematycznie usuwali powalone konary oraz potężne i splątane korzenie, dostęp do terenu został częściowo przywrócony. Policjanci zdecydowali się to wykorzystać i zorganizowali szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. W działaniach wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt poszukiwawczy, m.in. drony, trackery GPS i quady. W kolejnych dniach na miejsce zjadą policyjni przewodnicy z psami tropiącymi.

Poniżej prezentujemy portrety progresywne poszukiwanego Jacka Jaworka, o których pisaliśmy tutaj.

